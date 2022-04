Diretta/ Pergolettese Feralpisalò streaming video TV: leoni in ripresa (Serie C)

DIRETTA PERGOLETTESE FERALPISALO’: REGNA L’EQUILIBRIO

Pergolettese Feralpisalò, in diretta sabato 2 aprile 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Giuseppe Voltini di Crema, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie C. Leoni del Garda in ripresa dopo l’ultima vittoria casalinga sulla capolista Sudtirol, che ha avuto ripercussioni importanti anche nella corsa alla Serie B. Dopo due sconfitte consecutive la Feralpisalò è tornata al successo e ha consolidato il terzo posto in classifica, mantenendo 3 lunghezze di vantaggio sul Renate quarto.

Diretta/ Feralpisalò Sudtirol (risultato finale 1-0): Miracoli mette ko la capolista

Dall’altra parte però la Pergolettese arriva in serie sì all’appuntamento dopo quattro risultati utili consecutivi, l’ultimo dei quali un pareggio sul difficile campo della Pro Vercelli, pari arrivato dopo due vittorie di fila per i cremaschi. All’andata la Feralpisalò ha vinto infliggendo una goleada alla Pergolettese, 6-0 per la formazione lombarda con doppiette di Guerra e Balestrero e gol di Legati e Miracoli.

Diretta/ Pro Vercelli Pergolettese (risultato finale 1-1) video: pari e patta!

DIRETTA PERGOLETTESE FERALPISALO’ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pergolettese Feralpisalò non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Virtus Verona Feralpisalò (risultato finale 1-0) la decide Zigoni

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE FERALPISALO’

Le probabili formazioni della diretta Pergolettese Feralpisalò, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Voltini di Crema. Per la Pergolettese, Giovanni Mussa schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Soncin; Lepore, Arini, Lucenti, Villa; Varas, Girelli, Mazzarani; Bariti, Scardina, Morello. Risponderà la Feralpisalò allenata da Stefano Vecchi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: De Lucia; Bergonzi, Pisano, Bacchetti, Corrado; Hergheligiu, Carraro, Balestrero; Guidetti; Guerra, Luppi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pergolettese Feralpisalò, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pergolettese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo della Feralpisalò, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.











© RIPRODUZIONE RISERVATA