Diretta/ Pergolettese Juventus U23, streaming video tv: scontro diretto (Serie C)

Pergolettese Juventus U23, in diretta mercoledì 1 febbraio 2023 alle ore 18.00 presso lo Stadio Giuseppe Voltini di Crema, sarà una sfida valida per la 25^ giornata del campionato di Serie C. Di fronte una squadra a caccia di punti importanti per il discorso salvezza e un’altra squadra vogliosa di tornare in zona playoff.

La Pergolettese è al diciassettesimo posto con 26 punti, frutto di sette vittorie, cinque pareggi e dodici sconfitte. I gialloblu sono reduci dal pareggio esterno per 0-0 contro l’Arzignano. La Juventus U23, invece, è dodicesima con 31 punti, raccolti grazie a otto vittorie, sette pareggi e nove sconfitte. I bianconeri nell’ultima giornata hanno superato il Vicenza per 2-1.

PERGOLETTESE JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pergolettese Juventus U23 non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Pergolettese Juventus U23 sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE JUVENTUS U23

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Pergolettese Juventus U23. Partiamo dalla compagine gialloblu, in campo con il 3-5-2: Soncin, Tonoli, Arini, Lambrughi, Bariti, Figoli, Varas, Mazzarani, Villa, Abiuso, Iori. Passiamo adesso all’undici bianconero formato Next Generation, Brambilla conferma il 3-5-2: Crespi, Huijsen. Riccio, Savona, Barbieri, Sersanti, Barrenechea, Zuelli, Ake, Sekulov, Pecorino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Molto equilibrio nelle quote per le scommesse della diretta Pergolettese Juventus U23. Partiamo dall’1-X-2 grazie ai numeri di Eurobet: la vittoria della Pergolettese è a 2,50, il pareggio è a 2,95, mentre il successo della Juventus U23 2,50. Si prospetta una gara molto tattica: Under 2,5 a 1,53 e Over 2,5 a 2,35. Meno distanza tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,95 e 1,77.

