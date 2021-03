Diretta/ Pergolettese Lecco (Serie C) streaming video e tv. Derby lombardo

DIRETTA PERGOLETTESE LECCO: SFIDA EQUILIBRATATA!

Pergolettese Lecco, in diretta mercoledì 31 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Giuseppe Voltini di Crema, sarà una sfida valevole per il recupero della dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Derby lombardo tra due squadre in salute, la Pergolettese sta vivendo probabilmente il suo miglior momento della stagione con 3 vittorie consecutive messe in fila contro Pro Sesto, Juventus U23 e Carrarese. La vittoria contro i marmiferi ha rilanciato i cremaschi in zona play off, a -2 dal decimo posto e soprattutto definitivamente lontani dalle angosce della lotta per non retrocedere. Dopo un momento di appannamento si è invece rilanciato il Lecco che nell’ultimo match è andato ad espugnare il campo della Pistoiese, mantenendo il quinto posto e soprattutto agganciando il Renate in quarta piazza, a quota 55 punti. A -7 dal Como i sogni di una clamorosa promozione diretta non sono ancora definitivamente tramontati ma i blucelesti sanno bene che questa “pazza idea” potrà essere rincorsa solo vincendo questo recupero, altrimenti saranno i play off da vivere comunque da protagonisti l’obiettivo stagionale.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Il momento della Pergolettese, diretta gol live score

DIRETTA PERGOLETTESE LECCO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pergolettese Lecco sarà disponibile in pay per view come acquisto separato su Sky Primafila: una volta effettuato si potrà seguire la partita sul canale Sky Sport 251 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

Diretta/ Cavese Potenza (Serie C) streaming video e tv: lucani per la salvezza

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE LECCO

Le probabili formazioni della sfida tra Pergolettese e Lecco presso lo stadio Giuseppe Voltini. I padroni di casa allenati da Luciano De Paola scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Ghidotti; Girelli, Ferrara, Ceccarelli, Villa; Palermo, Ferrari, Panatti; Bariti, Scardina, Morello. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Gaetano D’Agostino con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Pissardo; Malgrati, Cauz, Merli Sala; Celjak, Balzoni, Marotta, Foglia; Iocolono, Capogna, Azzi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Pergolettese e Lecco, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.05 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 2.90 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.45 volte la posta scommessa.

Diretta/ Ravenna Mantova (Serie C) streaming video tv: tra salvezza e play off

© RIPRODUZIONE RISERVATA