Diretta/ Pergolettese Padova streaming video tv: i precedenti sono undici (Serie C, 27 novembre 2023)

DIRETTA PERGOLETTESE PADOVA: I TESTA A TESTA

Sono stati undici i testa a testa della diretta Pergolettese Padova con i biancorossi leggermente in vantaggio. Cinque le vittorie appunto del Padova contro le 4 dei gialloblu. Solo due i pareggi ovvero quelli del 1977 e quello del 2008, rispettivamente 1-1 e 0-0. Un dato curioso vede la Pergolettese, come scritto prima, con meno vittorie ma con uno scarto di gol molto alto ovvero quattordici a otto. Questo è dovuto principalmente ad una vittoria in particolare, vale a dire quella del 2022 finita 5-0.

Quel pomeriggio andarono a segno Abiuso (doppietta), Iori, Varas su rigore e Villa. I successi scontri diretti hanno visto una volta i gialloblu nuovamente vincenti, 3-0 in trasferta alla ventiseiesima di campionati, e poi il successo del Padova nell’uscita più recente. Questa vittoria fu tra l’altro di un peso specifico non indifferente visto che è arrivata al prImo turno dei playoff. (aggiornamento di Christian Attanasio)

PERGOLETTESE PADOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pergolettese Padova sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pergolettese Padova in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PERGOLETTESE PADOVA: LA PRESENTAZIONE

Pergolettese Padova, in diretta lunedì 27 novembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Voltini di Crema, sarà una sfida valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C, girone A. Classifica differente tra le due squadre con gli ospiti che hanno inanellato il doppio dei punti dei padroni di casa: i biancorossi, infatti, occupano la vetta della graduatoria insieme al Mantova a quota 32 punti e con tre vittorie di fila alle spalle. I lombardi, invece, a quota 16 in classifica si ritrovano appena fuori dalla zona play-out ma arrivano a questa sfida dopo tre stop consecutivi contro Mantova, Atalanta Under 23 e Novara.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE PADOVA

Le probabili formazioni di Pergolettese Padova, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Voltini di Crema. Per i padroni di casa mister Matteo Abbate diversi dubbi da sciogliere viste le non perfette condizioni dei difensori Arini e Tonoli. Per i biancorossi, invece, consueto 3-5-2 con Liguori e Bortolussi tandem offensivo.

PERGOLETTESE PADOVA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere suPergolettese Padova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo dell’undici biancorosso, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.

