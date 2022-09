Diretta Pergolettese Piacenza/ Streaming video tv: esordio da brividi (Serie C)

DIRETTA PERGOLETTESE PIACENZA: QUASI UN DERBY!

Pergolettese Piacenza, in diretta sabato 3 settembre 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio comunale Giuseppe Voltini di Crema, sarà una sfida valevole per la 1^ giornata del girone A del campionato di Serie C. Una gara stuzzicante tra due squadre che puntano a sorprendere gli addetti ai lavori e protagoniste anche sul mercato estivo.

Sia Pergolettese che Piacenza nella scorsa stagione non sono andate oltre i trentaduesimi di finale ai playoff di Serie C: la compagine di casa ha pareggiato 0-0 contro la Pro Vercelli, stesso risultato per i biancorossi contro la Juventus Under 23. Ricordiamo che le due formazioni si sono inoltre affrontate in amichevole questa estate: la sfida del 30 luglio ha visto prevalere i biancorossi grazie al timbro di Lamesta.

DIRETTA PERGOLETTESE PIACENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pergolettese Piacenza non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE PIACENZA

Molti nodi da sciogliere nelle probabili formazioni della diretta Pergolettese Piacenza. Mussa e Scalise sono alle prese con diversi ballottaggi, complici i nuovi arrivi nelle ultime ore del calciomercato estivo. Partiamo dalla formazione di casa, in campo con il solito 4-3-3: Cattaneo, Bevilacqua, Arini, Lucenti, Verzeni, Figoli, Mazzarani, Varas, Gabelli, Corti, Volpe. Passiamo adesso al Piacenza, con mister Scalise intenzionato a puntare sul classico 4-4-2: Rinaldi, Parisi, Cosenza, Nava, Rizza, Frosinini, Suljic, Nelli, Lamesta, Rossetti, Conti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo adesso a conoscere le quote per le scommesse della diretta Pergolettese Piacenza, al via tra pochi minuti. I principali bookmakers concordano: i padroni di casa partono con i favori del pronostico. Prendiamo come riferimento i numeri dell’agenzia Eurobet: la vittoria della Pergolettese è data a 2,05, il pareggio è dato a 3,20, mentre la vittoria del Piacenza paga 3,45 volte la posta. Secondo gli esperti non ci saranno moltissimi gol: l’Under 2,5 è a 1,70, mentre l’Over 2,5 paga due volte la posta. Più equilibrate le quote di Gol e No Gol: la prima scommessa è a 1,80, la seconda a 1,90.











