Diretta Pergolettese Pontedera/ Streaming video tv: sfida tra due ferite (Serie C)

Pergolettese Pontedera viene diretta dal signor Roberto Lovison, e si gioca alle ore 15:00 di domenica 17 gennaio: la 19^ giornata del campionato di Serie C 2020-2021 è l’ultima del girone di andata, e le due squadre vanno a caccia di riscatto in un girone A che le ha viste tenere un passo accettabile, ma non ancora in linea con gli obiettivi. I cremaschi avevano avuto un ottimo periodo che li ha portati fuori dalla zona retrocessione, è ancora così ma nel frattempo è arrivato un calo culminato nella brutta sconfitta di Gorgonzola, contro la Giana Erminio.

Serve immediato riscatto, ma lo stesso va detto dei toscani che hanno mancato una bella occasione per entrare ancor più nella zona playoff (obiettivo considerato minimo dalla società) perdendo a sorpresa in casa contro l’Albinoleffe. Dunque sarà una partita votata alla possibilità e alla speranza di tornare a festeggiare una vittoria; vedremo tra poco se una delle due squadre ci riuscirà, aspettando la diretta di Pergolettese Pontedera possiamo leggere insieme le scelte da parte dei due allenatori, facendo una valutazione sulle probabili formazioni.

DIRETTA PERGOLETTESE PONTEDERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pergolettese Pontedera non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE PONTEDERA

Problema non da poco per Luciano De Paola in Pergolettese Pontedera: i cremaschi saranno senza lo squalificato Aboubakar Bakayoko, il che significa che al centro della difesa sarà uno tra Lucenti e Michele Ferrara a fare coppia con Ceccarelli. In porta va Ghidotti, sugli esterni bassi conferma per Candela e Villa; in mezzo al campo come sempre sarà Panatti a dare ordine e impostazione, ai suoi lati si candida Duca che però deve battere la concorrenza di Andreolli e Figoli. Varas Marcill e Morello viaggiano favoriti come laterali offensivi, Salvatore Longo e Ciccone provano a togliere il posto di prima punta a Bortoluz. Ivan Maraia schiera il Pontedera con il 3-4-2-1: Risaliti, Benassai e Piana proteggono il portiere Edoardo Sarri, Perretta e Milani partono dalla linea di centrocampo e saranno gli esterni a supporto dei due mediani che, senza troppe discussioni, dovrebbero essere Giacomo Benedetti e Caponi. Davanti invece potrebbe cambiare qualcosa: Gianluca Barba è sempre favorito, Catanese invece potrebbe lasciare spazio a uno tra Regoli e Stanzani e l’altro, in caso di un leggero cambio nell’assetto tattico, potrebbe giocare come centravanti in sostituzione di Magrassi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Pergolettese Pontedera possiamo consultare le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,35 volte quanto puntato, contro il valore di 3,05 volte la giocata che accompagna il segno 2 per il successo degli ospiti. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,00 volte quanto messo sul piatto.



