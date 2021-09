Diretta/ Pergolettese Pro Sesto streaming video tv: è già crisi? (Serie C)

DIRETTA PERGOLETTESE PRO SESTO: PADRONI DI CASA FAVORITI

Pergolettese Pro Sesto, in diretta sabato 11 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Giuseppe Voltini di Crema, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie C. Dopo due sconfitte su due per entrambe le formazioni nelle prime giornate di campionato, servirà un risultato positivo per rialzare la testa e non ritrovarsi subito nelle sabbie mobili della classifica del girone.

La Pro Sesto ha perso di misura sia contro la Giana Erminio sia contro la Pro Vercelli, la Pergolettese ha subito due 1-2 consecutivi, il primo in casa contro la Juventus U23 il secondo sul campo del Padova.

Vista la vicinanza geografica negli ultimi anni le due formazioni si sono affrontate spesso anche in amichevole. In campionato la Pro Sesto non vince a Crema dalla sfida di Serie D del 5 ottobre 2014, 1-2 il risultato. Nella scorsa stagione, il 18 ottobre 2020, la Pergolettese ha invece fatto bottino pieno in casa contro la Pro Sesto, successo di misura firmato da un gol di Scardina. Muovere la classifica sarà l’imperativo per non vedere già soffiare venti di crisi sulla propria stagione.

DIRETTA PERGOLETTESE PRO SESTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pergolettese Pro Sesto non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE PRO SESTO

Le probabili formazioni di Pergolettese Pro Sesto, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Voltini di Crema. Per la Pergolettese, Stefano Lucchini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Soncin; Girelli, Lucenti, Lambrughi, Villa; Zennaro, Arini, Varas; Bariti, Guiu Vilanova, Morello. Risponderà la Pro Sesto allenata da Antonio Filippini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Del Frate; Maldini, Caverzasi, Pecorini; Ghezzi, Gattoni, Marchesi, Cerretelli, Lucarelli; Scapuzzi, Grandi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Giuseppe Voltini di Crema, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pergolettese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Pro Sesto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.85.

