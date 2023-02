Diretta/ Pergolettese Sangiuliano City streaming video: la salvezza chiama (Serie C)

DIRETTA PERGOLETTESE SANGIULIANO CITY: ENTRAMBE REDUCI DA UNA VITTORIA

La diretta di Pergolettese Sangiuliano City, in programma sabato 11 febbraio 2023 alle ore 14:30, racconta di un match importantissimo per la zona retrocessione. Appena un punto separano i gialloblu, diciottesimi in classifica, dalla squadra milanese situata in sedicesima posizione. La Pergolettese è uscita col sorriso dalla trasferta di Padova, un netto 3-0 che ha regalato tre punti fondamentali per staccare Piacenza e Triestina. Anche il Sangiuliano City ha regalato ai propri tifosi una vittoria memorabile come l’1-0 al Lecco quinto in classifica col guizzo di Volpicelli a spezzare l’equilibrio.

La Pergolettese in casa ha il curioso dato che condivide solamente con il Lecco ovvero l’aver pareggiato una sola sfida: per il resto o vittorie (sette) o sconfitte (cinque). Ironia della sorte discorso simile per il Sangiuliano City che è l’unica squadra che vanta un solo segno X in tredici partite esterne con però nove sconfitte a far da padrone alla statistica in questione.

PERGOLETTESE SANGIULIANO CITY STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta dell’incontro Pergolettese Sangiuliano City sarà visibile su Eleven Sports, piattaforma che da diverse stagioni ci delizia con le gare di Serie C attraverso l’abbonamento mensile o stagionale.

La diretta Pergolettese Sangiuliano City è disponibile in streaming video su smart tv e dispositivi multimediali come computer, smartphone o tablet.

PERGOLETTESE SANGIULIANO CITY PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pergolettese Sangiuliano City vedono i padroni di casa col 3-5-2 con Soncin tra i pali, difesa a tre con Arini, Tonoli e Piccinini. Laterali Bariti e Villa, entrambi in gol con Padova, e Mazzarani-Artioli-Varas in centrocampo. Punte Iori e il giovane Abiuso.

Il Sangiuliano City risponde col 3-4-3 con Grandi in porta. A difendere Serbouti, Marchi e Alcibiade. Quartetto di centrocampisti con Zanon, Fusi, Metiika e Salzano mentre il tridente Volpicelli, Fall e Cogliati pronto a far male ai gialloblu.











