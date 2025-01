DIRETTA VICENZA PERGOLETTESE: VENETI FAVORITI

C’è una chiara favorita nella diretta Vicenza Pergolettese e sono naturalmente i padroni di casa, perché alle ore 17.30 di oggi, lunedì 6 gennaio 2025, lo stadio Romeo Menti ospita la partita di Serie C fra i padroni di casa biancorossi e gli ospiti cremaschi, che in classifica hanno ben 23 punti in meno rispetto ai veneti. La diretta Vicenza Pergolettese chiama dunque alla vittoria il Vicenza dopo un finale di 2024 non brillante, che rischia di pesare tantissimo sul tentativo di inseguimento alla capolista Padova.

La vittoria quindi è l’unico obiettivo per il LaneRossi, mentre la Pergolettese vorrebbe dare continuità al successo contro la Pro Vercelli ottenuto prima della sosta, che aveva permesso ai cremaschi di festeggiare Natale e Capodanno fuori dalla zona playout e quindi virtualmente salvi. Oggi le pressioni saranno tutto sommato poche: considerata dal punto di vista lombardo, ogni punto conquistato nella diretta Vicenza Pergolettese sarebbe tanto di guadagnato…

VICENZA PERGOLETTESE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Sicuramente allo stadio Romeo Menti non mancherà una bella cornice di pubblico nel pomeriggio dell’Epifania, ma ricordiamo che la diretta Vicenza Pergolettese in tvsu Sky Sport. Sky Go e Now Tv sono quindi i punti di riferimento per quanto riguarda invece la diretta Vicenza Pergolettese in streaming video, però sempre su abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA PERGOLETTESE

Scopriamo adesso le probabili formazioni per la diretta Vicenza Pergolettese. Mister Stefano Vecchi ha Laezza squalificato, in difesa dovremmo vedere Cuomo, Leverbe e Sandon nel reparto a tre davanti al portiere Confente; il modulo del Vicenza è il 3-4-1-2, in mediana ecco allora capitan Rossi e Della Latta, con Zonta a destra e Costa a sinistra come esterni. Infine nel reparto offensivo indichiamo Della Morte sulla trequarti, alle spalle dei due attaccanti Rolfini e Morra.

Per la Pergolettese di Giacomo Curioni indichiamo il modulo 3-4-2-1, anche qui difesa a tre con Cordaro in porta e davanti a lui Bignami, Tonoli e Lambrughi; gli esterni dovrebbero essere Albertini a destra e Olivieri a sinistra, mentre nel cuore della mediana ci aspettiamo capitan Arini e Careccia. Avanzando ancora, ecco Basili e Scarsella che dovrebbero trovare posto sulla trequarti, alle spalle del centravanti Parker.

QUOTE E PRONOSTICO A SENSO UNICO

Le quote Snai per il pronostico sulla diretta Vicenza Pergolettese ci indicano che sulla carta dovrebbe essere una partita nettamente favorevole ai padroni di casa veneti: il segno 1 infatti è quotato a 1,32, mentre si sale già a quota 4,25 per il pareggio e quindi il segno X, mentre un colpaccio della Pergolettese varrebbe ben 8,75 volte la posta per chi avrà osato con il segno 2.