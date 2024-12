VIDEO PERGOLETTESE PRO VERCELLI, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Voltini la Pergolettese vince per 1 a 0 contro la Pro Vercelli. Nel primo tempo il Pergo inizia forte sebbene Scarsella manchi l’aggancio sul lancio di Parker all’11’ dal corner battuto da Lambrughi che si rivela decisivo poi al 17′ intercettando sulla linea il tentativo di De Marino.

Neanche Albertini combina di meglio per i canarini di testa al 26′ e la Pro suona invece la carica in maniera poco efficace al 29′ tramite una giocata di Iotti. Nel secondo tempo i piemontesi insistono in avvio con Comi che, al 52′, spara sull’esterno della rete difesa dall’estremo difensore di casa Cordaro.

Nel finale Comi ci riprova per gli eusebiani centrando però soltanto un palo al 58′ e Clemente incappa in una deviazione al 73′. I lombardi tornano in controllo delle operazioni e falliscono più di un paio di chances con Anelli al 76′, Lambrughi su calcio piazzato all’83’ e spezzano l’equilibrio siglando il gol del vantaggio al 90’+5′ con Bignami, assistito da Careccia.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Francesco D’Eusanio della sezione di Faenza ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Lambrughi al 9′ da un lato, Iotti al 24′, De Marino al 59′ e Clemente all’87’ dall’altro. I tre punti conquistati col minimo scarto permettono alla Pergolettese di scavalcare i diretti rivali della ventesima giornata salendo a quota 21 nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025 mentre la Pro Vercelli rimane appunto saldamente ferma a 19 punti.

VIDEO PERGOLETTESE PRO VERCELLI: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS