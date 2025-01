DIRETTA UNION CLODIENSE PERGOLETTESE, sfida salvezza

Una sfida vitale in ottica salvezza andrà in scena alle ore 17.30 di domenica 12 gennaio 2025 al Ballarin di Chioggia: la diretta Union Clodiensa Pergolettese, valida per la ventiduesima giornata del girone A di Serie C. L’ultima della classe ospita la prima delle salve. La Pergolettese si trova infatti al quindicesimo posto in classifica, il primo al sicuro dallo spauracchio play out. Ma la zona calda dista solo un punto, e per la squadra di Giacomo Curioni è perciò fondamentale non perdere punti preziosi contro le dirette avversarie. I cremaschi vengono da un periodo positivo, nelle ultime sei partite hanno infatti vinto contro Virtus Verone e Pro Vercelli e pareggiato contro Giana Erminio e Pro Patria. Tuttavia la recente sconfitta contro il Vicenza secondo in classifica ha interrotto la striscia positiva, iniziando in maniera funesta il 2025. Ore per i canarini è fondamentale ritornare a collezionare punti importanti.

I padroni di casa della Union Clodiense si trovano invece ad indossare la maglia nera del girone, ultimi con solo undici punti. I chioggiotti non vincono dalla seconda giornata, quando nella prima e unica vittoria stagionale fermarono la Triestina. I padroni di casa nonostante il bottino povero nel girone d’andata hanno dimostrato di essere particolarmente pericolosi negli scontri diretti, infatti oltre alla vittoria sulla Triestina sono arrivati dei pareggio contro Caldiero Terme, Pro Vercelli e proprio Pergolettese.

DIRETTA UNION CLODIENSE PERGOLETTESE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Union Clodiense Pergolettese sarà visibile in diretta su Sky Sport, che detiene per questa stagione i diritti per la Serie C. La diretta Union Clodiense Pergolettese sarà inoltre visibile in streaming video su Sky Go.

UNION CLODIENSE PERGOLETTESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per i padroni di casa pronto un 4-2-3-1 guidato da Sinani in attacco, supportato dalla linea di trequartisti composta da Orfei, Scapin e Biondi. A centrocampo, Manfredonia e Nelli. In difesa, davanti a Gasparini, spazio per Lattanzio, Munaretto, Salvi e Sinn.

La Pergolettese di Giacomo Curioni adotterà invece il 4-3-3, con Parker al centro del tridente offensivo, affiancato da Scarsella e Basili. Il centrocampo vedrà protagonisti Albertini, Arini e Jouhari, mentre la linea difensiva davanti a Cordaro sarà composta da Tonoli, Bignami, Lambrughi e Stante.

DIRETTA UNION CLODIENSE PERGOLETTESE, LE QUOTE

Secondo i bookmaker equilibrio quasi totale per la diretta Union Clodiense Pergolettese. Leggermente favorita la Union Clodiense con una quota di 2.50 per la vittoria casalinga. La Pergolettese, in buona forma, è quotata a 2.80 per il colpaccio esterno, mentre il pareggio si attesta a circa 2.90.