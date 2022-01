DIRETTA/ Pergolettese Sudtirol video streaming tv: è il primo incrocio al Voltini

DIRETTA PERGOLETTESE SUDTIROL: I TESTA A TESTA

La diretta di Pergolettese Sudtirol è una prima volta in assoluto, le due squadre infatti non si sono mai affrontate allo Stadio Giuseppe Voltini. Quest’anno si sono trovate per la prima volta nello stesso campionato in questa stagione. L’unico precedente è infatti la gara giocata quest’anno nella sfida d’andata. Gli altoatesini si imposero col risultato di 1-0 quando il calendario ci diceva 19 settembre 2021. La gara fu decisamente molto equilibrata con occasioni da una parte e dall’altra.

Diretta/ Juventus U23 Pergolettese (risultato finale 1-1): Varas firma pari su rigore

I padroni di casa la sbloccavano al minuto 83 grazie a una giocata di Beccaro da tre punti. Questi era entrato in campo appena tredici minuti al posto di Broh. I padroni di casa vengono da alti e bassi un po’ preoccupanti. Nelle ultime cinque partite hanno collezionato 2 pareggi, 2 sconfitte e 1 sola vittoria. Decisamente diverso è il percorso del Sudtirol che viene da 3 vittorie e 1 pareggio. Come andrà oggi?

Diretta/ Pro Patria Pergolettese (risultato finale 2-1): Piu completa la rimonta!

DIRETTA PERGOLETTESE SUDTIROL STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pergolettese Sudtirol è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PERGOLETTESE SUDTIROL: TUTTO FACILE PER LA PRIMA DELLA CLASSE?

Pergolettese Sudtirol, in diretta domenica 23 gennaio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Giuseppe Voltini di Crema, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C. La capolista torna a giocare una sfida di campionato dal 12 dicembre, giorno del pareggio 0-0 nel big match contro il Padova. Con due partite da recuperare il Sudtirol ha comunque 2 punti di vantaggio sui biancoscudati secondi e in Coppa Italia gli altoatesini sono ripartiti con una goleada inflitta a domicilio, 0-4, alla Fidelis Andria.

Diretta/ Padova Sudtirol (risultato finale 0-0): pari "bianco" all'Euganeo!

Compito dunque arduo per una Pergolettese che a sua volta è al primo impegno ufficiale del 2022, avendo chiuso il vecchio anno con un pareggio sul campo della Juventus U23. Cremaschi appena sopra la zona play out con 22 punti come bottino delle prime 20 partite disputate, nel match d’andata sono stati però gli altoatesini a spuntarla con una vittoria di misura, 1-0 per il Sudtirol con rete decisiva messa a segno da Beccaro.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE SUDTIROL

Le probabili formazioni della diretta Pergolettese Sudtirol, match che andrà in scena al Giuseppe Voltini di Crema. Per la Pergolettese, Simone Lucchini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Galeotti; Bariti, Ferrara, Lambrughi, Villa; Varas, Arini, Zennaro; Morello, Moreo, Scardina. Risponderà il Sudtirol allenato da Ivan Javorcic con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Poluzzi; De Col, Tait, Malomo, Davì; Moscati, Gatto, Broh; Casiraghi, Rover; Odogwu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pergolettese Sudtirol, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pergolettese con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Sudtirol, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.



© RIPRODUZIONE RISERVATA