DIRETTA/ Pergolettese Triestina video streaming tv: mai vittorie in trasferta

DIRETTA PERGOLETTESE TRIESTINA: TESTA A TESTA

Verso la diretta di Pergolettese Triestina, possiamo osservare che questa partita per il giorno A di Serie C vanta otto precedenti ufficiali sparsi però nel corso di vari decenni, in particolare verso la fine degli anni Settanta. Il bilancio è in perfetto equilibrio, con tre vittorie per parte più due pareggi. Tra le curiosità, notiamo che entrambi i pareggi sono stati per 0-0 e che le vittorie hanno sempre premiato le squadre di casa, di conseguenza la Triestina dovrà sfatare quello che è una sorta di tabù per le formazioni in trasferta nelle sfide tra i giuliani e la Pergolettese o la sua “progenitrice” Pergocrema.

Video/ Triestina Feralpisalò (1-1) gol e highlights: finisce in parità (Serie C)

In epoca recente (negli ultimi 40 anni) la partita è a dire il vero una rarità, perché gli unici precedenti sono quelli del campionato 2011-2012, quando la Triestina aveva vinto per 3-2 in casa domenica 30 ottobre 2011 mentre al ritorno a Crema avevamo avuto un pareggio per 0-0 in data domenica 18 marzo 2012. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Trento Pergolettese (risultato finale 1-2) streaming video: la decide Varas

DIRETTA PERGOLETTESE TRIESTINA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pergolettese Triestina è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 256 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

SFIDA MOLTO DELICATA E INCERTA

Pergolettese Triestina, in diretta sabato 6 novembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Giuseppe Voltini di Crema, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Impegno insidioso per gli alabardati visto che i cremaschi appaiono in risalita dopo le ultime due vittorie consecutive ottenute. La Pergolettese ha battuto il Lecco in casa per poi espugnare il campo del Trento, ossigeno prezioso per la classifica dei gialloblu che ora hanno agganciato proprio il Trento ai confini della zona play out.

Diretta/ Triestina Feralpisalò (risultato finale 1-1): Spagnoli trova il pari al 95'

La Triestina è ottava ma fatica ancora a trovare la giusta continuità con un solo punto ottenuto nelle ultime due sfide contro Renate e Feralpisalò, risultati che hanno impedito agli alabardati di crescere in una classifica che dall’inizio della stagione li vede a metà del guado. Una frenata nelle ultime settimane che ha smorzato un momento positivo per gli uomini di Bucchi, che erano reduci da due vittorie consecutive contro Fiorenzuola e Mantova che sembravano preludere a una svolta in campionato.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE TRIESTINA

Le probabili formazioni della diretta Pergolettese Triestina, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Voltini di Crema. Per la Pergolettese, Stefano Lucchini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Galeotti, Ferrara, Lambrughi, Alari, Villa; Varas, Arini, Zennaro; Bariti, Guiu, Scardina. Risponderà la Triestina allenata da Cristian Bucchi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Martinez; Baldi, Negro, Ligi; Rapisarda, Crimi, Giorico, Galazzi, Iotti; Litteri, De Luca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Giuseppe Voltini di Crema, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pergolettese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Triestina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.



© RIPRODUZIONE RISERVATA