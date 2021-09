Diretta/ Perugia Alessandria streaming video e tv. grifoni a grandi passi (Serie B)

DIRETTA PERUGIA ALESSANDRIA: SFIDA INTRIGANTE

Perugia Alessandria, in diretta domenica 26 settembre 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie B. I Grifoni vanno avanti a grandi passi e arrivano sull’onda lunga dell’importante successo ottenuto nel turno infrasettimanale contro la Cremonese: uno 0-3 esterno valso la seconda vittoria esterna stagionale per i biancorossi, che ora cercheranno di fare bottino pieno per la prima volta in questo nuovo torneo cadetto anche tra le mura amiche dello stadio “Curi”.

DIRETTA/ Cremonese Perugia (risultato finale 0-3): Kouan la chiude con il tris!

L’Alessandria però non può di certo lasciare punti in giro con disinvoltura. Grigi sconfitti anche dall’Ascoli nel turno infrasettimanale, marchigiani brillanti e secondi in classifica ma per la squadra di Moreno Longo è stata la quinta sconfitta consecutiva, con la classifica che langue ancora a 0 punti. Le due squadre si ritrovano di fronte in campionato dopo 12 anni, ultimo precedente datato 13 settembre 2009 nel campionato di Serie C/1. Fu il Perugia ad avere la meglio col punteggio di 2-1, Grifoni vincenti anche nell’ultimo precedente in assoluto, 1-0 in 7 agosto 2016: in quel caso si trattava di Coppa Italia.

Diretta/ Alessandria Ascoli (risultato finale 1-3): tris bianconero, quarta vittoria

DIRETTA PERUGIA ALESSANDRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Alessandria è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA ALESSANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Perugia Alessandria, match che andrà in scena al Renato Curi di Perugia. Per il Perugia, Massimiliano Alvini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chichizola; Rosi, Angella, Sgarbi; Falzerano, Burrai, Segre, Lisi; Kouan; Murano, Carretta. Risponderà l’Alessandria allenata da Moreno Longo con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Pisseri; Mantovani, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Bruccini, Lunetta; Orlando, Corazza, Palombi.

Diretta/ Lecce Alessandria (risultato finale 3-2): Rodriguez-Coda, ribaltone!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Renato Curi di Perugia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Perugia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo dell’Alessandria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA