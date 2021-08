Diretta/ Perugia Ascoli (Serie B) streaming video tv: partenza da confermare

DIRETTA PERUGIA ASCOLI: UMBRI FAVORITI!

Perugia Ascoli, in diretta sabato 28 agosto 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valevole per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie B. Partenza da confermare per le due formazioni che hanno iniziato il loro cammino in campionato con delle convincenti vittorie. Il Perugia ha espugnato il campo del Pordenone, bagnando così con una importante affermazione il ritorno in Serie B dopo una stagione d’assenza. Dopo la sconfitta in rimonta subita in Coppa Italia a Genova, il match in Friuli ha portato bene ai Grifoni, autori di un’ottima prova soprattutto dal punto di vista difensivo.

Anche l’Ascoli ha iniziato il campionato con una vittoria di misura, battendo in casa il Cosenza e riscattando così il ko iniziale in casa dell’Udinese in Coppa Italia. I marchigiani hanno deciso di andare avanti nel segno della continuità col tecnico Andrea Sottil in panchina, dopo avere rimontato nella scorsa stagione ed evitato così una retrocessione che pareva quasi segnata: per i bianconeri l’ambizione per quest’anno è di navigare in lidi di classifica più tranquilli. L’Ascoli non vince a Perugia dallo 0-2 del 2 aprile 2016, ultima vittoria dei Grifoni contro i marchigiani datati 2 settembre 2018.

La diretta tv di Perugia Ascoli è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Le probabili formazioni di Perugia Ascoli, match che andrà in scena allo stadio Renato Curi di Perugia. Per il Perugia, Massimiliano Alvini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chichizola; Dell’Orco, Sgarbi, Curado; Falzerano, Burrai, Vanbaleghem, Lisi; Kouan; Carretta, Melchiorri. Risponderà l’Ascoli allenato da Andrea Sottil con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Leali; Salvi, Avlonitis, Botteghin, D’Orazio; Saric, Buchel, Caligara; Sabiri; Dionisi, Bidaoui.

Per chi vorrà scommettere sul match al Renato Curi di Perugia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Perugia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo dell’Ascoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.



