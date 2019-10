Diretta Perugia Ascoli/ Streaming video DAZN: sfida ad alta quota (Serie B)

Perugia Ascoli viene diretta dal signor Riccardo Ros e si gioca alle ore 21:00 di martedì 29 ottobre, in un turno infrasettimanale della Serie B 2019-2020 in cui le due compagini si giocano molto. La classifica parla chiaro, a quota 18 guidano il Benevento e il Crotone, ma solo 3 punti più sotto, tre squadre tra cui Perugia e Ascoli, inseguono le due capoliste. La posta in palio è altissima, perché una vittoria permetterebbe di rimanere agganciati al treno di testa, mentre un’eventuale sconfitta segnerebbe un distacco importante. Oddo e Zanetti sanno bene l’importanza della partita e sono già all’opera per prepararla nel migliore dei modi, curandola fin nei minimi particolari.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Ascoli potrebbe essere trasmessa sul canale Sky Dazn 1, che è disponibile anche per gli abbonati alla televisione satellitare (numero 209 del decoder) e che è l’unico modo per seguire questa partita della nostra Serie B. Ovviamente, a parte quello tradizionale dato dalla piattaforma DAZN i cui clienti avranno a disposizione questa sfida in diretta streaming video, e dovranno dunque utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA PERUGIA ASCOLI: RISULTATI E CONTESTO

Il cammino che ha portato le due squadre a quota 15 è però stato diverso. Il Perugia in campionato ha totalizzato 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, l’Ascoli invece non ha ancora mai pareggiato e i 15 punti in classifica sono il frutto di 5 vittorie. La squadra bianco-rossa non ha ancora trovato continuità, alternando buone prestazioni che hanno regalato importanti vittorie ad altre meno convincenti. Nell’ultima giornata giocata sabato, gli uomini di Oddo sono riusciti a strappare un punto importante nella difficile trasferta di Salerno, con i quali condividono il terzo posto in classifica, grazie alla rete messa a segno dal subentrante Buonaiuto che proprio al 90° salva la squadra di Oddo dalla sconfitta.

Il pensiero unanime di tutta la squadra a partire dal presidente Santopadre è rivolto a Christian Kouan, uscito durante la gara contro la Salernitana per infortunio, che si è poi rivelato una frattura al quinto metatarso del piede sinistro che lo terrà lontano dai campi per almeno due mesi. Una brutta notizia per mister Oddo che perde una pedina importante del suo scacchiere.

Solo 3 dei 15 punti totalizzati dall’Ascoli sono arrivati lontano dal Del Duca, precisamente nella quarta giornata quando gli uomini di Zanetti espugnavano il campo della Juve Stabia con un rotondo 5-1. È vincente anche l’ultima gara disputata dai bianco-neri che tra le mura amiche del campo casalingo hanno battuto la Virtus Entella per 2-1, in una partita accesa nella quale si contano 10 cartellini 10 e ben due espulsioni, una per parte. Succede tutto nel primo tempo, con gli uomini di Zanetti in vantaggio già al 5° con Ninkovic, ma presto raggiunti dal rigore di Pucino realizzato meno di 10 minuti dopo. Al 31° la rete che decide la partita è messa a segno da capitan Ardemagni, su invito di Cruz che espulso al 79° salterà la trasferta di Perugia. Già domenica l’Ascoli si è ritrovato al Picchio Village per preparare la sfida di Perugia, oggi nuovo appuntamento alle 14.30 al quale seguiranno le convocazioni per l’impegno in Umbria. La partita sarà trasmessa dal canale Dazn, che trasmette tutte le partite di serie B con calcio d’inizio fissato alle 21.

QUOTE E PRONOSTICO

La sfida Perugia Ascoli non sembra così equilibrata come la classifica lascerebbe intendere secondo i bookmakers della Snai, con la vittoria dei padroni di casa quotata 2, il pareggio 3.10 e l’affermazione esterna dell’Ascoli come il risultato meno probabile quotato a 4.



