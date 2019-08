Diretta Perugia Brescia/ Streaming video tv: match complicato al Curi (Coppa Italia)

Perugia Brescia, diretta dall’arbitro Piccinini, è la partita in programma oggi domenica 18 agosto 2019, tra le mura del Renato Curi: fischio d’inizio già fissato per le ore 18,00. La Coppa Italia torna sotto ai riflettori per il terzo turno preliminare e ci offre con la diretta Perugia Brescia di quest’oggi l’occasione di vedere ancora in campo due belle protagoniste della passata stagione della Serie B. Quest’anno infatti i cammini degli umbro come della leonessa si sono divisi: i grifoni saranno ancora in campo per la cadetteria, ma le rondinelle voleranno in Serie A, a cui hanno ottenuto la promozione dopo aver dominato il secondo campionato italiano. La sfida di questa sera sarà poi anche l’occasione di vedere in campo proprio i ragazzi di Corini nel primo appuntamento ufficiale di stagione dopo una brillante stagione estiva, piena di test match importanti. Non dobbiamo perdercene nemmeno un minuto, considerata poi anche la posta in palio oggi al Curi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà prevista la diretta tv di Perugia Brescia; non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili su questa partita del secondo turno di Coppa Italia potrete consultare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro profili social, in particolare su Facebook e Twitter.

DIRETTA PERUGIA BRESCIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni della diretta Perugia Brescia, è ben possibile che il tecnico Massimo Oddo voglia confermare in toto lo schieramento che abbiamo visto solo pochi giorni fa contro la Triestina, nel precedente turno di Coppa. In tal caso nel 4-3-3 ecco che vedremo Vicario tra i pali, con di fronte la coppia Gyomber-Dragomir: saranno Sgarbi e Di Chiara a completare il reparto. Per la mediana si fanno avanti quindi Capone, Carraro e Rosi, ma toccherà al trittico Fernandes-Iemmello-Falzerano agire da titolari in attacco. Per il Brescia scommettiamo invece sul volto fresco di Joronen in porta, con di fronte Sabelli, Magnani, Chancellor e Martella. In mediana sarà spazio a tre per Bisoli, Tonali e Zmrhal, mentre toccherà a Spalek agire sulla tre quarti, a supporto delle due punte offensive e quindi Donnarumma e Torregrossa.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la partita di Coppa Italia tra Perugia e Brescia ecco che il favore del pronostico non può che andare alla leonessa, benché ci attenda un match complicato. Il portale di scommesse snai però non ha alcun dubbio e per le quote del 1×2 ha fissato a 2,35 il successo del Brescia e a 2,80 la vittoria del Perugia: il pari vale 3,05.



