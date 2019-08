Diretta Brescia Valladolid/ Risultato live: Rondinelle di scena a Mantova

Brescia Valladolid, in diretta dallo stadio Danilo Martelli di Mantova, è la partita amichevole che alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, sabato 10 agosto 2019, costituisce un nuovo impegno nella nuova stagione per il Brescia di Eugenio Corini, che era sceso in campo appena tre giorni fa per l’amichevole contro i turchi dell’Alanyaspor a conclusione del ritiro in Austria. Le Rondinelle lombarde sono neopromosse in Serie A e hanno già giocato altre sei amichevoli nel corso della loro estate. Nella prima parte del lavoro avevamo avuto tutte rivali lombarde, dilettanti oppure il Renate. In seguito però c’è stata appunto la sezione austriaca del ritiro: Brescia Alanyaspor di mercoledì aveva fatto seguito al precedente incontro delle Rondinelle contro un’altra formazione turca, cioè il Besiktas. Oggi si torna a giocare in Lombardia, poco lontano da casa, ma certamente Brescia Valladolid costituisce un altro test di rilievo internazionale per una squadra che deve abituarsi a confronti di grande livello.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Valladolid non dovrebbe essere garantita da alcuna emittente e non si segnala nemmeno una diretta streaming video per questa nuova amichevole estiva delle Rondinelle. Di conseguenza un punto di riferimento fondamentale per avere tutte le informazioni saranno il sito internet e i profili ufficiali sui social network del Brescia.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA VALLADOLID

Parlando delle probabili formazioni per l’amichevole Brescia Valladolid, bisogna tenere conto che le Rondinelle sono scese in campo solamente tre giorni fa contro i turchi dell’Alanyaspor. Forse però per disegnare la formazione attesa oggi è meglio ricordare quelle che erano state le scelte di partenza di Eugenio Corini per il precedente impegno contro un’altra squadra turca, in quel caso il Besiktas, che le Rondinelle hanno affrontato e battuto per 2-0 domenica scorsa. Infatti in questa fase di rotazioni oggi possiamo attenderci di nuovo le scelte di una settimana fa, anche per il valore degli avversari. I titolari erano stati i seguenti: Joronen in porta, Sabelli, Martella, Gastaldello e Cistana in difesa; Curcio, Spalek, la stellina Tonali e Bisoli in mediana, infine naturalmente la coppia d’attacco formata da Donnarumma e Torregrossa.



