DIRETTA/ Perugia Carpi, streaming video tv: 10 i precedenti del big match

La storia di Perugia Carpi è fatta di 10 precedenti, che si sono verificati tra il 2014 e lo scorso novembre: otto di questi episodi sono andati in scena nel campionato di Serie B, abbiamo naturalmente il match di andata in questo campionato (uno 0-0 al Cabassi) ma anche un 2-1 che il Grifone aveva timbrato in casa nel terzo turno di Coppa Italia 2016-2017. Il bilancio sorride al Perugia, che ha battuto il Carpi per 5 volte; sono 3 le vittorie degli emiliani con un doppio 0-0 sempre al Cabassi, ma è curioso notare come la squadra attualmente allenata da Sandro Poceschi abbia espugnato il Renato Curi in due occasioni. La prima nell’ottobre 2016, con i gol di Matteo Brighi e Kevin Lasagna; la seconda due anni più tardi, rete decisiva di Benjamin Mokulu Tembe. Sono invece tre le vittorie interne del Perugia: tra di esse spicca il clamoroso 5-0 che la squadra allenata da Roberto Breda aveva rifilato agli avversari nel novembre 2017. Primo tempo d’autore degli umbri che avevano trovato le reti di Cristian Buonaiuto, Filippo Bandinelli e Samuel Di Carmine; all’ora esatta di gioco Di Carmine aveva realizzato la doppietta personale, a chiudere i conti aveva pensato il nordcoreano Han Kwang-Song e nel finale Antonio Rosati aveva anche parato un rigore a Giancarlo Malcore, completando la festa. (agg. di Claudio Franceschini)

La diretta tv di Perugia Carpi è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

Perugia Carpi, in diretta domenica 14 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Umbri in flessione proprio nel momento chiave della stagione, quando avrebbero dovuto sferrare l’assalto decisivo alla promozione in Serie B. L’ultima settimana è stata particolarmente difficile per i Grifoni, che hanno perso lo scontro diretto contro il Padova capolista nel mezzo di due pareggi nei recuperi disputati contro Sambenedettese e Cesena. Con una ulteriore partita da recuperare, il Perugia è ora terzo a -2 dal Sudtirol secondo e a -7 dal Padova primo.

La distanza dalla capolista è dunque ora importante per pensare al salto diretto in B. Ora gli umbri dovranno cercare di ritrovare la vittoria contro un Carpi che domenica scorsa ha interrotto un digiuno con la vittoria che durava da ben 8 partite. Un 3-0 al Modena che ha regalato nuova fiducia ed ha permesso alla squadra di Pochesci di riportarsi a +7 dalla zona play out, che si era fatta pericolosamente vicina nelle ultime settimane.

Le probabili formazioni della sfida tra Perugia e Carpi allo stadio Renato Curi. I padroni di casa allenati da Fabio Caserta scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Fulignati; Cancellotti, Sgarbi, Angella, Favalli; Kouan, Burrai, Sounas; Elia, Melchiorri, Falzerano. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Sandro Pochesci con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Rossi; Sabotic, Venturi, Gozzi; Marcellusi, Bellini, Fofana, Lomolino; Mastour; Giovannini, De Cenco.

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Perugia e Carpi, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.47 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 4.50 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 5.50 volte la posta scommessa.



