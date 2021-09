DIRETTA/ Perugia Cosenza video streaming tv: i precedenti sono in equilibrio

DIRETTA PERUGIA COSENZA: TESTA A TESTA

Diamo uno sguardo ai precedenti della diretta di Perugia Cosenza quelli disputati al Renato Curi. Le due squadre si sono affrontate tra il 1994 e il 2020 per appena 4 volte col bilancio che è nettamente in equilibrio, gare giocate tutte in Serie B. Le due compagini hanno raccolto entrambe un successo. Il Perugia vinse il 14 aprile del 1996 col risultato di 2-1. Invece i lupi non riescono a vincere contro questo avversario dal 23 febbraio del 2019. La gara in questione terminò col risultato di 0-1. Il match in questione fu deciso da un calcio di rigore realizzato da Bruccini al minuto 18.

Gli ospiti terminarono la gara in dieci per il rosso diretto al difensore albanese Dermaku al 92esimo. L’ultimo match disputato al Curi tra le due squadre terminò col risultato di 2-2 il 9 dicembre del 2019. La gara in questione vide andare due volte in vantaggio il Grifone con Iemmello e Falasco raggiunti prima da Sciaudone e poi da Riviere. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA PERUGIA COSENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Cosenza è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PERUGIA COSENZA: RISULTATO NON SCONTATO

Perugia Cosenza, in diretta sabato 18 settembre 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie B. Entrambe le formazioni sono chiamate a confermare la crescita messa in mostra nelle ultime sfide disputate. Il Perugia ha ottenuto un buon pari sul difficile campo del Frosinone, soffrendo a tratti ma avendo anche le chance per fare bottino pieno. Una reazione di sostanza dopo la rocambolesca sconfitta che prima della sosta aveva visto la squadra di Alvini sconfitta 2-3 in casa dall’Ascoli.

Il Cosenza lavora per colmare il gap di inizio stagione rispetto alle altre formazioni: il ripescaggio dei silani dalla Serie C è arrivato ad agosto e si vede la differenza anche se nella vittoria contro il Vicenza la squadra ha mostrato anche giocate di alta classe, ottenendo i primi 3 punti stagionali che hanno regalato anche grande entusiasmo. 2-2 il 9 dicembre 2019 nell’ultimo precedente al “Curi” tra le due squadre, il Perugia non batte il Cosenza in casa addirittura da 25 anni, dal 21. del 14 aprile 1996. Più recente l’ultimo successo silano in Umbria, uno 0-1 datato 23 febbraio 2019.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA COSENZA

Le probabili formazioni di Perugia Cosenza, match che andrà in scena allo stadio Renato Curi di Perugia. Per il Perugia, Massimiliano Alvini schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chichizola; Rosi, Angella, Dell’Orco; Falzerano, Burrai, Segre, Lisi; Kouan, Carretta; Matos. Risponderà il Cosenza allenato da Marco Zaffaroni con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Vigorito; Tiritiello, Vaisanen, Rigione; Situm, Carraro, Palmiero, Boultam, Sy; Gori, Caso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Renato Curi di Perugia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Perugia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.87, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Cosenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.

