Diretta Perugia Fano/ Streaming video tv: i Grifoni ricominciano da zero (Serie C)

DIRETTA PERUGIA FANO: UMBRI FAVORITI!

Perugia Fano viene diretta dal signor Cascione di Nocera Inferiore, e si gioca alle 17.30 per la 1^ giornata nel girone A del campionato di Serie C 2020-2021. Inizia una nuova storia per la formazione umbra, dopo l’amarissima retrocessione dalla Serie B della scorsa stagione. Il Perugia aveva cullato a lungo la speranza di partecipare ai play off per la Serie A, soprattutto prima del lockdown, e si è ritrovato invece a retrocedere dopo aver perso i play out ai calci di rigore contro il Pescara. I biancorossi ripartono da Fabio Caserta in panchina e da una squadra profondamente rinnovata. Il Fano di Alessandrini dopo la rimonta salvezza della passata stagione riparte sempre con l’obiettivo della permanenza tra i professionisti. Buone indicazioni sono arrivate per i granata dai test amichevoli, in particolare da quello vinto contro l’Ascoli, 2-1 ad una formazione di Serie B, ottenuto grazie alle reti di Barbuti e Parlati, sicuramente un ottimo viatico in vista di un test su uno dei campi più difficili del girone come il Renato Curi.

DIRETTA PERUGIA FANO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Fano non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma ancora una volta il campionato di Serie C è un’esclusiva del portale Eleven Sports: si potrà dunque scegliere se abbonarsi a questa emittente (con contratto stagionale) oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, in ogni caso la partita sarà fornita in diretta streaming video e, di conseguenza, basterà recarsi sul sito www.elevensports.it utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA FANO

Le probabili formazioni di Perugia Fano, sfida in programma allo stadio Renato Curi e valevole per la prima giornata del campionato di Serie C. Il Perugia sarà schierato dal tecnico Caserta con un 4-3-3: Fulignati, Crialese, Sgarbi, Negro, Moscati, Dragomir, Burrai, Kouan, Elia, Murano, Falzerano. 4-4-2 per il Fano di Alessandrini con questo undici titolare schierato dal 1′: Meli; Diop, Zigrossi, Di Sabatino, Paolini; Marino, Amadio, Carpani, Parlati; Barbuti, Sarli.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Perugia Fano, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 1,45 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 6,00 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 4,25 volte la vostra giocata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA