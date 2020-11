Diretta/ Perugia Gubbio (Serie C) streaming video e tv: Testacoda umbro

DIRETTA PERUGIA GUBBIO: E’ DERBY!

Perugia Gubbio, sabato 21 novembre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. Un vero e proprio testacoda umbro, considerando che i Grifoni si trovano al secondo posto in classifica e gli eugubini sono invece terzultimi. Domenica scorsa il Perugia non è riuscito ad andare oltre il pari a reti bianche in casa del Carpi, risultato comunque importante considerando la difficoltà dell’impegno, che fa proseguire la serie sì dei biancorossi. La mancata vittoria ha lasciato però di nuovo il primo posto solitario nel girone al Padova, in una lotta per il primato che si prospetta molto combattuta nel raggruppamento. Il Gubbio dopo aver centrato la prima vittoria del suo campionato in casa del Ravenna ha lanciato un segnale di continuità domenica scorsa pareggiando in casa contro la Virtus Verona, ma resta comunque indietro in classifica, dopo una partenza al rallentatore e già 5 sconfitte subite nelle prime 10 sfide disputate in campionato.

DIRETTA PERUGIA GUBBIO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Gubbio sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA GUBBIO

Le probabili formazioni di Perugia Gubbio, sfida che andrà in scena presso lo stadio Renato Curi di Perugia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Fabio Caserta con un 3-5-2: Fulignati; Angella, Monaco, Sgarbi; Rosi, Dragomir, Moscati, Sounas, Favalli; Melchiorri, Bianchimano. Gli ospiti guidati in panchina da Vincenzo Torrente schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Cucchietti, Cinaglia, Uggé, Signorini, Ferrini, Oukhadda, Malaccari, Sainz-Maza, Pasquato, Gomez, Gerardi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Perugia e Gubbio queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.50, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 4.00 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 6.10.



