DIRETTA PERUGIA GUBBIO, OSPITI IN GRANDE SPOLVERO

Una partita che potrebbe rivelare molto delle due squadre. La diretta Perugia Gubbio, in programma domenica 15 settembre alle ore 20:45, vede sfidarsi formazioni che fin qui hanno iniziato in maniera abbastanza positiva.

È vero che Il Perugia è reduce dalla sconfitta di Carpi, ma prima di questo 2-0 incassato dai biancorossi aveva vinto entrambe le sfide di Coppa Italia Serie C e la seconda giornata di campionatoo contro la Spal, preceduta dal pareggio con la Pianese.

Il Gubbio è partito male con il ko di Coppa contro l’Ascoli, anche se subito dopo c’è stata una netta risalita con le vittorie contro Sestri Levante e Lucchese per 1-0 fino al più recente pareggio a reti bianche in casa contro la Ternana.

DOVE VEDERE DIRETTA PERUGIA GUBBIO, STREAMING VIDEO TV

Se volete sapere dove vedere la diretta Perugia Gubbio vi basterà abbonarvi a Sky oppure a NOW ceh trasmettono tutte le gare di Serie C.

Stessa situazione per quanto riguarda la diretta streaming poiché Sky e NOW hanno anche le applicazioni scaricabili su smartphone, tablet e pc .

LE PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA GUBBIO

Adesso è ora di dare uno sguardo alle probabili formazioni Perugia Gubbio. I padroni di casa scenderanno in campo col 4-3-1-2. Tra i pali Gemello, difesa a quattro con Mezzoni, Amoran, Angella e Giraudo. A centrocampo Cisco, Torrasi e Bacchin mentre Ricci supporterà il duo Palsson-Montevago.

Il Gubbio replica col 3-4-2-1. In porta Venturi, retroguardia formata da Tozzuolo, Rocchi e Stramaccioni. Agiranno da esterni Corsinelli e David con Rosaia e Proietti in mediana. Davanti Tommasini unica punta davanti a Maisto e D’Ursi..

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PERUGIA GUBBIO

Ora tutti a controllare le quote per le scommesse della diretta Perugia Gubbio. I favoriti sono i padroni di casa dati a 2.15 mentre il 2 fisso a favore del Gubbio a quota 3.45. Il segno X relativo al pareggio come esito finale è a 2.90.

Il Gol, ovvero entrambe le squadre a segno, è dato a 2 rispetto all’1.65 del No Gol. L’Over 2.5 è quotato 2.40, l’Under alla stessa soglia a 1.48.