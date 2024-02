Diretta/ Perugia Juventus U23 streaming video e tv. Grifoni tra alti e bassi (Serie C, 25 febbraio 2024)

Perugia Juventus U23, in diretta domenica 25 febbraio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. La sconfitta contro la Torres e la vittoria dei sardi nell’anticipo hanno di fatto escluso il Perugia dalla corsa al secondo posto. Ora rimane solo il terzo posto da difendere, e il Perugia è obbligato a riprendere la marcia in un impegno che può però nascondere molte insidie.

Il rendimento della Juventus U23, reduce da un pareggio con la Lucchese, è infatti radicalmente cambiato negli ultimi mesi. Solo un girone fa, molti erano entusiasti di affrontare la squadra di Massimo Brambilla, ma oggi la situazione è diversa. I giovani bianconeri hanno fatto registrare dieci partite utili consecutive, tra cui le vittorie contro il Pescara e la stessa Torres. Un rendimento che ha permesso alla Juventus U23 si presentarsi stabilmente in zona play off con la prospettiva di migliorare ulteriormente l’attuale nono posto in classifica.

PERUGIA JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Perugia Juventus U23 sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Perugia Juventus U23 e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA JUVENTUS U23

Le probabili formazioni della diretta Perugia Juventus U23, match che andrà in scena allo stadio Renato Curi di Perugia. Per il Perugia, Alessandro Formisano schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Adamonis; Mezzoni, Lewis, Dell’Orco; Paz, Iannoni, Torrasi, Kouan, Lisi; Seghetti, Sylla. Risponderà la Juventus U23 allenata da Massimo Brambilla con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Daffara; Stivanello, Muharemovic, Stramaccioni; Perotti, Salifou. Palumbo, Hasa, Turicchia; Guerra, Anghelé.

PERUGIA JUVENTUS U23 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Perugia Juventus U23, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Perugia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.67, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Juventus U23, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.80.











