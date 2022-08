Diretta/ Perugia Parma streaming video e tv: a caccia di identità (Serie B)

DIRETTA PERUGIA PARMA: REGNA L’EQUILIBRIO…

Perugia Parma, in diretta sabato 13 agosto 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del campionato di Serie B. Squadre a caccia di identità, pur accompagnate da buone ambizioni in questo inizio di stagione. Dopo i play off raggiunti nello scorso campionato, il Perugia punta sempre alla zona nobile della classifica ma è partito con un passo falso, 2-0 in casa del Palermo, preoccupante soprattutto per la supremazia degli avversari espressa nel corso del match.

Il Parma dopo la brutta annata della scorsa stagione vuole tornare competitivo per la lotta per la Serie A ma è partito frenando in casa con un combattuto pareggio contro il Bari, 2-2 con i Ducali costretti anche a rimontare nel corso del match, a segno col duo romeno Mihalia-Man. Il 25 aprile scorso Perugia vincente 2-1 nell’ultimo precedente interno contro il Parma, i gialloblu hanno vinto per l’ultima volta allo stadio Curi il 23 febbraio 2003, 1-2 quando entrambe le squadre militavano nella massima serie.

PERUGIA PARMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Perugia Parma sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Now Tv, Dazn, Helbiz Live e Sky Go. Perugia Parma, come per tutte le altre sfide della Serie B, godrà della possibilità di essere vista in più modi possibili affinché ogni singolo tifoso, ed amante della Serie B, nella fattispecie di Perugia e Parma possano vedere la partita della propria squadra del cuore.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA PARMA

Le probabili formazioni della diretta Perugia Parma, match che andrà in scena allo stadio Renato Curi di Perugia. Per il Perugia, Fabrizio Castori schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gori; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Casasola, Iannoni, Vulic, Kouan, Righetti; Melchiorri, Olivieri. Risponderà il Parma allenato da Fabio Pecchia con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Chichizola; Del Prato, Romagnoli, Valenti, Oosterwolde; Estevez, Bernabé; Man, Vazquez, Mihaila; Inglese.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Perugia Parma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Perugia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Parma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.











