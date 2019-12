Diretta Perugia Pescara/ Streaming video DAZN, grande posticipo (Serie C)

Perugia Pescara, diretta dall’arbitro Ghersini domenica 1 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Momento molto delicato per gli umbri reduci da un doppio ko contro Cittadella (0-2 in casa) e Pordenone (0-3 in trasferta) che ha cambiato molto le prospettive di una squadra comunque ancora in lizza per il secondo posto, pur essendo scivolata a -3 dal Pordenone, fino all’ottavo posto essendo molto corta la classifica del torneo cadetto. Il ko contro i friulani ha fatto finire gli umbri a -1 proprio dal Pescara, che pure nella scorsa giornata di campionato ha perso una grande occasione facendosi rimontare allo scadere in casa dalla Cremonese. In caso di vittoria sarebbe stato secondo posto, il Pescara rimane comunque nel gruppone con 7 punti ottenuti nelle ultime 3 partite di campionato, ma aver infilato la terza vittoria consecutiva sarebbe stato molto importante anche dal punto di vista del morale.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Pescara, match previsto domenica 1 dicembre 2019 alle ore 21.00 e che si disputerà presso lo stadio Renato Curi di Perugia, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato cadetto, con una selezione di partite trasmessa anche sul canale dedicato su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA PESCARA

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate dal primo minuto dai due allenatori in Perugia Pescara, domenica 1 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso lo stadio Renato Curi. Il Perugia, guidato in panchina da Massimo Oddo, sarà schierato con un 4-3-1-2 disposto con la seguente formazione titolare: Vicario, Rosi, Gyomber, Falasco, Di Chiara, Falzerano, Balic, Dragomir, Fernandes, Melchiorri, Iemmello. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso, saranno schierati in panchina Fulignati, Buonaiuto, Capone, Carraro, Falcinelli, Konate, Mazzocchi, Nzita, Sgarbi. Il Pescara di mister Luciano Zauri opterà invece per un 3-4-3 come modulo di partenza, schierato con questo undici: Kastrati, Bettella, Drudi, Scognamiglio, Ciofani, Memushaj, Kastanos, Crecco, Galano, Borrelli, Pepin. In panchina saranno presenti Farelli, Bocic, Bruno, Brunori, Busellato, Campagnaro, Cisco, Del Grosso, Ingelsson, Maniero, Masciangelo, Zappa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida Perugia Pescara, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio a una quota di 3.20 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 3.90. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.00 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.75.



