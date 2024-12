DIRETTA PERUGIA PIACENZA: CHE GRANDE SFIDA!

Eccoci alla diretta Perugia Piacenza, big match che alle ore 15:30 di domenica 8 dicembre si gioca per la 11^ giornata di volley SuperLega 2024-2025: si chiude per queste due squadre il girone di andata e la Sir Safety ha una bella occasione per farlo a punteggio pieno o quasi, quantomeno a livello di vittorie visto che, avendo sbancato anche Monza, Perugia ha proseguito la sua marcia netta in campionato, dieci successi in altrettante partite come del resto è straordinario il passo che i Block Devils stanno avendo in Champions League, a tale proposito infatti mercoledì è arrivato un 3-0 ad Ankara sul campo del sempre insidioso Halkbank.

Perugia prosegue dunque la sua stagione da imbattuta, sperando che gli esiti finali siano migliori di quando aveva chiuso il campionato senza perdere; campione d’Italia in carica, la Sir Safey si scontra oggi contro una Piacenza che è sicuramente in corsa per un posto in finale e che sta facendo bene, anche se con qualche incidente di percorso di troppo come dimostra il 7-3 che la pone attualmente al quarto posto in classifica. Vedremo allora cosa succederà nella diretta Perugia Piacenza che si gioca tra poco, aspettando la partita facciamo qualche altra rapida considerazione sui temi principali che potranno emergere dal Pala Barton.

PERUGIA PIACENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDER LA PARTITA

Per seguire la diretta Perugia Piacenza in tv non dovrete fare altro che sintonizzarvi sulla televisione di stato, precisamente su Rai Sport HD al numero 58 del digitale terrestre: la partita di SuperLega verrà trasmessa in chiaro e quindi disponibile a tutti, con l’opzione della diretta streaming video grazie al sito di Rai Play o la sua relativa applicazione. Da ricordare poi che il match sarà fornito anche dal portale Volleyballworld.com, ma in questo caso sarà necessario essere abbonati al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTAPERUGIA PIACENZA IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA PERUGIA PIACENZA: DUE BIG A CONFRONTO

Apprestiamoci dunque a vivere la diretta Perugia Piacenza che è sempre un match tra due big a confronto, anche la You Energy infatti ha fatto un bel salto di qualità nelle ultime stagioni dimostrando di poter anche vincere titoli (la Coppa Italia) e di arrivare in Champions League con un passo che è stato tutto sommato interessante, anche se poi va detto che in questo avvio di stagione Piacenza sta incontrando più difficoltà del previsto e nell’ultima trasferta di SuperLega ha perso nettamente a Verona, per poi rifarsi con il successo sulla matricola Grottazzolina e mantenere per ora il fattore campo nel primo turno dei playoff.

A tale proposito possiamo anche dire che Perugia Piacenza allo stato attuale della classifica potrebbe essere una semifinale; sarebbe davvero intrigante e rappresenterebbe quella serie che non avevamo avuto lo scorso anno, perché la You Energy si era fatta sorprendere da Milano che al primo turno aveva rimontato da 1-2 prendendosi gara-5 in trasferta. Staremo a vedere, certamente Perugia sta già navigando senza alcun problema verso la post season ed è nuovamente intenzionata a vincere tutto; la Champions League rimane il nervo scoperto ma a quella si penserà, per il momento anche noi ci dobbiamo concentrare sulla diretta Perugia Piacenza che tra poco animerà il sabato pomeriggio di SuperLega.