DIRETTA ANKARA PERUGIA: UNA SFIDA INTERESSANTE

La diretta Ankara Perugia va in scena alle ore 16:00 italiane di mercoledì 4 dicembre: siamo al Baskent Voleybol Salonu della capitale turca, dove si gioca per la terza giornata nel gruppo D di volley Champions League 2024-2025. Torna in campo a due settimane di distanza la Sir Safety, il cui percorso continua alla grande: nei primi due turni della manifestazione Perugia ha sempre vinto 3-0 e dunque ha questa sera una bella occasione per prendersi una larga fetta di qualificazione ai quarti, come da copione infatti i Block Devils stanno dominando e questo vale anche per il campionato, dove infatti gli umbri sono a punteggio pieno.

Sarà comunque intrigante e non scontata la diretta Ankara Perugia, perché l’Halkbank è squadra che sa farsi rispettare: non va infatti dimenticato che l’anno scorso aveva incredibilmente eliminato lo Zaksa pluricampione d’Europa ai playoff, di conseguenza anche la Sir Safety dovrà fare attenzione ad approcciare al meglio una partita che la vede comunque partire favorita, anche perché nel frattempo i turchi hanno incredibilmente perso un match nel girone. Aspettiamo di scoprire come andranno le cose, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che arriveranno da questo intrigante match.

ANKARA PERUGIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta tv di Ankara Perugia non sarà fornita sui canali tradizionali della nostra televisione, infatti il match valido per la terza giornata di volley Champions League sarà appannaggio in esclusiva della piattaforma DAZN come tutte le altre partite di questa competizione. Di conseguenza le immagini saranno accessibili ai soli possessori di un abbonamento, che potranno seguire la diretta Ankara Perugia con il servizio di diretta streaming video oppure utilizzando dispositivi compatibili, come una smart tv dotata di connessione a internet.

DIRETTA ANKARA PERUGIA: SIR SAFETY PER IL PRIMATO

Con la diretta Ankara Perugia andiamo dunque a scoprire se la Sir Safety riuscirà a mettere le mani sulla terza vittoria in altrettante partite di Champions League: già quando è iniziata la competizione potevamo immaginarci che i Block Devils facessero corsa di testa, come già ricordato l’avvio di stagione è stato ottimo e infatti Perugia è riuscita a fare dieci su dieci in SuperLega, con l’ultimo successo arrivato sul campo di Monza, e ancora prima aveva messo in bacheca la Supercoppa.

Adesso per Perugia inizia l’ennesima caccia alla Champions League, che si può considerare il vero nervo scoperto della società, e naturalmente sarà importante fare bene già adesso. L’Halkbank Ankara è la squadra migliore della Turchia e quantomeno vuole provare a replicare i quarti di finale dello scorso anno; l’avvio è stato in salita perché è arrivata una sconfitta casalinga, al tie break, contro Saint Nazaire che sulla carta sarebbe un’avversaria abbordabile, e che invece con i due punti conquistati in trasferta ha già sparigliato le carte nel girone facendo sulla carta un favore alla stessa Perugia, che ora potrà affrontare le due sfide con Ankara in maniera più tranquilla. Se poi oggi pomeriggio dovesse arrivare la vittoria i quarti di finale sarebbero ancora più vicini, dunque vedremo cosa ci dirà il campo.