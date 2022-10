Diretta/ Perugia Pisa streaming video tv: sfida tra nuovi allenatori (Serie B)

DIRETTA PERUGIA PISA: SFIDA BALDINI-D’ANGELO!

Perugia Pisa, in diretta sabato 1 ottobre 2022 alle ore 16.15 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valida per la 7^ giornata del campionato di Serie B. Sfida tra nuovi allenatori, gli umbri sono passati dalla guida di Castori a quella di Silvio Baldini, reduce dalla promozione in Serie B col Palermo ma poi non confermato. Ritorno all’antico invece per il Pisa che ha salutato Maran per tornare di nuovo sotto la guida di Luca D’Angelo, che l’anno scorso è arrivato a giocarsi la finale play off contro il Monza, poi perduta ai tempi supplementari.

Cambio di allenatore reso necessario dal rendimento deficitario delle due squadre. Solo 4 punti per il Perugia, quartultimo in classifica e sconfitto prima della sosta nel derby contro la Ternana. Addirittura ultimo il Pisa che ha racimolato solo 2 pareggi contro Como e Pisa nelle prime 6 partite. Il 10 aprile scorso 1-1 nell’ultimo precedente a Perugia tra le due squadre, il 4 ottobre 2019 ultima vittoria umbra col punteggio di 1-0, lo stesso dell’ultimo successo del Pisa al “Curi”, datato 13 ottobre 2013.

PERUGIA PISA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Perugia Pisa sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Perugia Pisa in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA PISA

Le probabili formazioni della diretta Perugia Pisa, match che andrà in scena allo stadio Renato Curi di Perugia. Per il Perugia, Silvio Baldini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gori, Sgarbi, Angella, Dell’Orco, Paz, Bartolomei, Kouan, Beghetto, Luperini, Strizzolo, Di Carmine. Risponderà il Pisa allenato da Luca D’Angelo con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Nicolas, Calabresi, Hermannsson, Barba, Beruatto, Marin, Touré, Morutan, Mastinu, Tramoni, Gliozzi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Perugia Pisa, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Perugia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Pisa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.

