Diretta/ Perugia Pordenone streaming video tv: umbri alla verifica (Serie B)

DIRETTA PERUGIA PORDENONE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Perugia Pordenone, in diretta sabato 22 gennaio 2022 alle ore 16.15 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B. Umbri alla verifica dopo il 2-2 in casa del Monza che ha comunque prolungato la serie positiva dei Grifoni, che in campionato dura da 7 partite con 2 vittorie e 5 pareggi messi alle spalle. I biancorossi restano a un solo punto dalla zona play off, comunque capaci di mostrare un rendimento solido nella stagione del loro ritorno in cadetteria.

Diretta/ Monza Perugia (risultato finale 2-2) streaming: Ciurria nel finale!

Sempre più difficile la situazione di classifica del Pordenone dopo la sconfitta interna contro il Lecce. I Ramarri restano penultimi, un punto avanti rispetto al Vicenza ma staccati di 8 punti dal quartultimo posto e dalla possibilità di disputare almeno i play out. All’andata Perugia vincente di misura 0-1 in casa del Pordenone, gol decisivo di Murano. Ultimo precedente in casa dei neroverdi datato 23 novembre 2019, 3-0 per il Pordenone il risultato in quell’occasione.

Diretta/ Pordenone Lecce (risultato finale 0-1) streaming video: la decide Gargiulo

DIRETTA PERUGIA PORDENONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Pordenone sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

Diretta/ Perugia Ternana (risultato finale 1-1): Pettinari riacciuffa il derby!

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA PORDENONE

Le probabili formazioni della diretta Perugia Pordenone, match che andrà in scena al Renato Curi di Perugia. Per il Perugia, Massimiliano Alvini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chichizola; Rosi, Angella, Dell’Orco; Falzerano, Burrai, Segre, Lisi; Kouan; De Luca, Matos. Risponderà il Pordenone allenato da Bruno Tedino con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Perisan; El Kaouakibi, Barison, Bassoli, Dalle Mura; Magnino, Gavazzi, Zammarini; Cambiaghi; Butic, Pellegrini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Perugia Pordenone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Perugia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Pordenone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.

© RIPRODUZIONE RISERVATA