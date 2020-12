Diretta/ Perugia Ravenna (Serie C) streaming video tv: esame per il Grifo

DIRETTA PERUGIA RAVENNA: UMBRI IN CERCA DI CONFERME

Perugia Ravenna in diretta dallo stadio Renato Curi di Perugia, mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 17.30, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. Esame per il Grifo che dopo una lunga serie positiva, costellata probabilmente da qualche pareggio di troppo per puntare al vertice, si è ritrovato bloccato dalla sconfitta di Trieste e costretto conseguentemente a scivolare al quinto posto in classifica, sorpassato anche dal Cesena e ora a -6 dalla coppia di testa composta da Padova e Sudtirol. Un po’ di fatica nelle gambe della squadra di Caserta che dopo la falsa partenza in campionato era stata costretta a consumare molte energie nella rimonta verso il vertice. Ora toccherà al Ravenna testare le ambizioni degli umbri: i romagnoli sono quartultimi in classifica ma dopo 3 sconfitte consecutive che avevano fatto soffiare gelidi venti di crisi hanno fatto registrare un sussulto importante, battendo 3-2 l’Imolese in uno scontro salvezza già quasi da ultima spiaggia, che ha sancito come i giallorossi abbiano ancora qualcosa di importante da dire.

DIRETTA PERUGIA RAVENNA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Ravenna sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA RAVENNA

Le probabili formazioni di Perugia Ravenna, sfida che andrà in scena presso lo stadio Renato Curi di Perugia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Fabio Caserta con un 3-5-2: Fulignati; Rosi, Angella, Monaco; Elia, Kouan, Burrai, Sounas, Favalli; Melchiorri, Murano. Gli ospiti guidati in panchina da Leonardo Colucci schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Tonti; Vanacore, Alari, Caidi, Perri; Papa, De Grazia, Franchini; Ferretti, Mokulu, Martignago.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Perugia e Ravenna, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.50, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.75, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 5.50.

