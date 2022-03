Diretta/ Perugia Spal streaming video tv: grifoni alla rincorsa (Serie B)

DIRETTA PERUGIA SPAL: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Perugia Spal, in diretta mercoledì 15 marzo 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie B. Grifoni alla riscossa dopo l’ultima vittoria di Reggio Calabria che rappresenta di sicuro una ghiotta occasione per gli umbri, chiamati a tenere il passo della zona play off e anche da approfittare del passo falso del Frosinone a Crotone, senza dimenticare il difficile impegno dell’Ascoli contro il Pisa capolista.

Proprio dall’Ascoli la Spal si è fatta sorprendere in casa nell’ultimo turno di campionato, anche se gli estensi restano a +6 dalla zona play out dopo un recente miglioramento dei risultati che, dopo l’arrivo di Venturato in panchina, li ha allontanati dalla zona calda della classifica. All’andata Perugia vincente 1-2 allo stadio Mazza di Ferrara, ultimo precedente in Umbria tra le due squadre datato 26 settembre 2016, Grifoni vincenti di misura col punteggio di 1-0.

DIRETTA PERUGIA SPAL STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Perugia Spal sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA SPAL

Le probabili formazioni della diretta Perugia Spal, match che andrà in scena allo stadio Renato Curi di Perugia. Per il Perugia, Massimiliano Alvini schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chichizola; Sgrarbi, Angella, Dell’Orco; Falzerano, Burrai, Segre, Beghetto; Kouan, Lisi; De Luca. Risponderà la Spal allenata da Roberto Venturato con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Alfonso; Dickmann, Capradossi, Meccariello, Tripaldelli; Da Riva, Esposito, Zanellato; Crociata; Colombo, Vido.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Perugia Spal, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Perugia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.

