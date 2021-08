Diretta/ Perugia Sudtirol (Coppa Italia) streaming video tv. Di nuovo a confronto

DIRETTA PERUGIA SUDTIROL: UMBRI FAVORITI!

Perugia Sudtirol in diretta sabato 7 agosto 2021 alle ore 19.00 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sarà una delle sfide che apriranno ufficialmente il programma della Coppa Italia 2021/22, valevole per il turno preliminare. Di nuovo a confronto due formazioni impegnate nella scorsa stagione nello stesso girone di Serie C: il Perugia ha vissuto un’emozionante volata a tre per il primo posto nel girone B con gli altoatesini e il Padova, uscendo vincitore all’ultima giornata e tornando dunque in Serie B dopo un solo anno di purgatorio. Il Sudtirol ha scelto l’ex tecnico della Pro Patria, Ivan Javorcic, per cercare un salto in cadetteria sognato ormai da molti anni ma che per svariati motivi è sempre sfuggito.

Anche quest’anno gli altoatesini partiranno comunque con credenziali importanti nel campionato di terza serie, dovrà invece riassestarsi in B il Perugia che riparte dal tecnico Alvini, retrocesso nella scorsa stagione con la Reggiana, dopo l’addio di Fabio Caserta, passato alla guida del Benevento.

DIRETTA PERUGIA SUDTIROL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Perugia Sudtirol, che dunque non potrà essere seguita dagli appassionati, visto che Mediaset, che detiene i diritti della Coppa Italia, inizierà a trasmettere i match solo a partire dal secondo turno. Non avremo a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa partita amichevole, dunque per le informazioni utili ci si potrà rivolgere agli account ufficiali che le due società mettono a disposizione (con consultazione libera) sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine di Facebook, Twitter e Instagram.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA SUDTIROL

Le probabili formazioni di Perugia Sudtirol, match che andrà in scena allo stadio Renato Curi di Perugia. Per il Perugia, Max Alvini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chichizola; Curado, Angella, Dell’Orco; Falzerano, Burrai, Vanbaleghem, Lisi; Gyabuaa; Murano, Carretta. Risponderà il Sudtirol allenata da Ivan Javorcic con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Poluzzi; De Col, S. Davi, Urso, Vinetot, Malomo, Tait, Karic, Odogwu, Beccaro, Rover.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE DI COPPA ITALIA

Per chi vorrà scommettere sul match al Renato Curi di Perugia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Perugia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a uno quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Sudtirol, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.

