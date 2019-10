Diretta Perugia Verona/ Streaming video Rai: Sir a caccia di riscatto (volley)

Perugia Verona, diretta dagli arbitri Stefano Cesare e Rossella Piana, è la partita di volley maschile in programma oggi, domenica 27 ottobre 2019 al Pala Barton: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Nella domenica della seconda giornata del turno di andata di Superlega i riflettori si accendono sulla diretta tra Perugia e Verona, big match che vedrà in campo tra le migliori star della Serie A1: sarà dunque una sfida tra la Sir campione della Coppa Italia in carica di Heynen contro i gialloblu di Stoytchev, che certo punta ad alti traguardo in questo stagione dopo l’appena sesta piazza ottenuta nella precedente stagione.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno la tv di stato si è assicurata i diritti per trasmettere in diretta almeno due partite del Campionato di Serie A1 di volley maschile a giornata. Dunque il big match tra Perugia Verona sarà visibile in diretta tv al canale Raisport + e sarà garantita ovviamente anche la diretta streaming video della partita, tramite il ben noto portale raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL MATCH

DIRETTA PERUGIA VERONA: IL CONTESTO

Siamo giustamente impazienti di assistere alla diretta tra Perugia e Verona: le due squadre puntano tantissimo su questa stagione di Superlega che sta per cominciare e se la Sir avrà poi altri impegni anche europei a cui farsi trovare pronta, la compagine gialloblu porrà concentrarsi al massimo sui proprio obbiettivi entro i confini nazionali. Per Verona quindi sarà certo una sfida da vincere e la compagine di mister Stoytchev ha già dimostrato di voler fare sul serio. Nella prima giornata di esordio della Serie A1 la squadra veneta ha incominciato col piede giusto la sua stagione, battendo con un netto 3-0 Sora, al termine di un match mai in discussione. Non così ha fatto Perugia di Heynen, arrivato nell’estate dopo il turbolento e ancora discusso divorzio con Bernardi. La compagine umbra guidata da Lanza e Atanasjevic infatti nel precedente turno del campionato ha incassato con sofferenza un brutto KO per 3-0 contro Milano di Roberto Piazza: prima ancora però aveva vinto ma solo al tie break contro Latina. Non pare quindi un avvio di stagione dei più brillanti per la Sir: staremo a vedere che accadrà oggi.



