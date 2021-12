DIRETTA/ Perugia Vicenza video streaming tv: la ricca storia della partita

DIRETTA PERUGIA VICENZA: TESTA A TESTA

La storia che ci accompagna verso la diretta di Perugia Vicenza è sicuramente lunga e ricca di fascino. Nel solo campionato di Serie B si contano ben 16 precedenti, con un bilancio in perfetto equilibrio grazie a cinque vittorie per parte più sei pareggi, con il Perugia che tuttavia è in vantaggio per 23-19 nel numero dei gol segnati. Tra tutte le competizioni, gli ultimi dieci precedenti sono otto in B ma anche due in Serie A, giocati dal campionato 2000-2001 in poi: il bilancio di queste partite più recenti vede il Perugia in leggero vantaggio grazie a quattro successi a fronte delle tre vittorie del Vicenza e altrettanti pareggi.

DIRETTA/ Vicenza Benevento (risultato finale 2-3): Barba al 95'!

L’ultima volta che Perugia e Vicenza si sono affrontate risale alla stagione 2016-2017: doppio successo umbro, con colpaccio 1-4 a Vicenza il 30 ottobre 2016 e poi Perugia vincente per 1-0 anche in casa al ritorno, giocato il 1° aprile 2017. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PERUGIA VICENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Vicenza sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

Diretta/ Pisa Perugia (risultato finale 1-1): Chichizola para un rigore a Lucca!

PERUGIA VICENZA: PADRONI DI CASA FAVORITI…

Perugia Vicenza, in diretta venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Anticipo incerto tra due squadre che faticano, almeno per ora, nel rincorrere il salto di qualità verso i rispettivi obiettivi. Il Perugia è reduce da quattro risultati utili consecutivi, tre dei quali però sono pareggi, l’ultimo ottenuto in casa del Pisa, comunque positivo considerando che i toscani veleggiano verso la vetta, ma non sufficiente per agganciare la zona play off, distante ancora una lunghezza.

Diretta/ Perugia Cittadella (risultato finale 1-1) streaming: la riprende Beretta

E’ stata una beffa l’ultima sfida casalinga contro il Benevento per il Vicenza, che si era prodotto in una esaltante rimonta ma si è poi fatto beffare in pieno recupero, restando penultimo a quota 7 punti e non riuscendo dunque a dare continuità alla vittoria esterna di Crotone. Al 1 aprile 2017 risale l’ultimo precedente disputato a Perugia tra le due squadre, vinsero gli umbri di misura 1-0 mentre l’ultima vittoria del Vicenza al “Curi” risale allo 0-1 del 19 gennaio 2016.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA VICENZA

Le probabili formazioni della diretta Perugia Vicenza, match che andrà in scena al Renato Curi di Perugia. Per il Perugia, Massimiliano Alvini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chichizola; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Falzerano, Segre, Ghion, Santoro, Lisi; Matos, De Luca. Risponderà il Vicenza allenato da Christian Brocchi con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Grandi, Bruscagin, Brosco, Padella, Calderoni; Ranocchia, Zonta; Di Pardo, Proia, Dalmonte; Diaw.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Renato Curi di Perugia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Perugia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Vicenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA