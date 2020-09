Diretta Pesaro Sassari/ Streaming video tv: a Olbia per la Supercoppa di basket

Pesaro Sassari, che sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Alessandro Perciavalle e Giacomo Dori, si gioca alle ore 17:00 di sabato 5 settembre e rientra nel programma della Supercoppa Italiana 2020 di basket: siamo al Geovillage di Olbia, campo neutro nel quale si disputa l’intero gruppo D. E’ la seconda giornata, e possiamo parlare quasi di un testa-coda almeno con riferimento alla stagione scorsa: il Banco di Sardegna si era infatti proposto come principale antagonista alla Virtus Bologna prima che il lockdown cancellasse il campionato, e dopo tutto era sempre la squadra che aveva conteso lo scudetto a Venezia portandola fino a gara-7.

La Carpegna Prosciutto era invece il fanalino di coda: soltanto l’interruzione delle ostilità e la mancata iscrizione di Pistoia hanno concesso agli adriatici una nuova avventura in Serie A1, ma le premesse sono sostanzialmente le stesse anche se l’arrivo in panchina di Jasmin Repesa porta sicuramente qualcosa in più, almeno sulla carta. Aspettiamo dunque la diretta di Pesaro Sassari, ma nel frattempo possiamo valutare alcuni dei temi principali che sono legati a questa partita di Supercoppa.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Sassari non è disponibile sui canali della nostra televisione: la Supercoppa Italiana 2020 di basket è un’esclusiva della piattaforma Eurosport Player, un servizio per il quale è necessario sottoscrivere un abbonamento e che vi permetterà di seguire tutte le gare del torneo in diretta streaming video, dotandovi ovviamente di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche la possibilità di seguire il tabellino play-by-play e le principali statistiche sul sito ufficiale www.legabasket.it.

DIRETTA PESARO SASSARI: SITUAZIONE E CONTESTO

Pesaro Sassari è dunque una partita il cui esito potrebbe apparire scontato: la Dinamo con l’avvento di Gianmarco Pozzecco è diventata una delle corazzate del nostro basket, lo ha ampiamente dimostrato e in questa stagione parte con il proposito di vincere tutto, tornando a mettersi lo scudetto sulle maglie dopo sei anni dall’impresa firmata Meo Sacchetti. Un gruppo che si è profondamente modificato, ma che già nelle prime uscite stagionali ha fatto vedere di poter essere competitivo e lottare con le migliori; a Pesaro sicuramente va fatto un grande applauso per come la società sia riuscita, negli ultimi anni, a garantire l’iscrizione al massimo campionato e giocarsela sul parquet, senza dover falsificare bilanci o lasciare i giocatori senza stipendio.

Una realtà sana, ma che purtroppo riflette lo stato del nostro movimento: la Vuelle fatica enormemente, in città si respira basket da sempre ed è brutto vedere la squadra nelle condizioni dello scorso anno, capace di vincere una sola delle partite giocate. Questa è una nuova stagione e chissà allora cosa potrebbe succedere, nel frattempo ci mettiamo comodi e aspettiamo di capire cosa verrà fuori da questa partita di Supercoppa.



