Diretta/ Pescara Ancona Matelica (Serie C) streaming video e tv. Derby dell’Adriatico

Pescara Ancona Matelica, in diretta sabato 28 agosto 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata del campionato di Serie C. Classico derby dell’Adriatico e rivalità molto sentita tra le due formazioni, che tornano però dopo varie vicissitudini ad affrontarsi in campionato dopo oltre 13 anni. L’ultima volta il 10 febbraio 2008 si giocò ad Ancona e fu il Pescara a vincere, l’Ancona ha invece espugnato l’Adriatico nell’ultimo precedente in casa pescarese, 1-3 il 30 settembre 2007. Un match che nella stagione 1992/93 è andato in scena anche in Serie A, ricordi di una stagione lontana quasi trent’anni ma indimenticabile per le due piazze.

Il Pescara è retrocesso in C dopo due stagioni molto difficili in cadetteria, l’Ancona invece dopo il fallimento e gli anni nei dilettanti è ripartito dalla fusione con il Matelica, club rivelazione della scorsa stagione. In Coppa Italia di Serie C gli abruzzesi sono partiti in maniera convincente, battendo 2-0 l’Olbia e cercando di far valere subito il ruolo che li vede tra i favoriti di questo campionato. L’Ancona Matelica ha invece incontrato in Coppa un’altra matricola della Serie C, l’Aquila Montevarchi, battuta ai calci di rigore. Risultato importante soprattutto per il morale, prima di rituffarsi finalmente in un campionato professionistico.

DIRETTA PESCARA ANCONA MATELICA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Ancona Matelica non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA ANCONA MATELICA

Le probabili formazioni di Pescara Ancona Matelica, match che andrà in scena allo stadio Adriatico-Cornacchia. Per il Pescara, Gaetano Auteri schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gennaro; Cancellotti, Drudi, Frascatore; Zappella, Memushaj, Pompetti, Nzita; Galano, De Marchi, D’Ursi. Risponderà l’Ancona Matelica allenato da Gianluca Colavitto con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Avella; Tofanari, Masetti, Iotti, Di Renzo; D’Eramo, Papa, Delcarro; Rolfini, Moretti, Sereni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Adriatico-Cornacchia di Pescara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pescara con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.63, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo dell’Ancona Matelica, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.



