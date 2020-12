Diretta/ Pescara Cosenza (Serie B) streaming video DAZN. Punti salvezza in ballo

DIRETTA PESCARA COSENZA: BREDA VUOLE RECUPERARE TERRENO

Pescara Cosenza in diretta dallo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, in programma mercoledì 30 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Sfida importante con gli abruzzesi e i calabresi che si giocano già punti salvezza importanti. Il Pescara dopo 3 risultati utili consecutivi ha dovuto subire la doccia gelata del 3-0 subito in casa del fanalino di coda Entella. Una sconfitta sorprendente, con la squadra di Breda che ha avuto un crollo rispetto a quanto fatto vedere nelle ultime settimane. Il Cosenza ha subito invece una rimonta contro il Pisa, subendo il gol del pari nei minuti finali. Al momento i silani dividono con la Reggina la zona play out a quota 14 punti, 2 lunghezze avanti rispetto al Pescara. C’è dunque già tanto da giocarsi, il Pescara è dovuto passare dall’esonero di Oddo e l’arrivo in panchina di Breda per riuscire a mettere in evidenza almeno una reazione, il Cosenza va avanti con Occhiuzzi ma come l’anno scorso non riesce a navigare lontano dalla zona più calda della classifica del campionato cadetto, soffrendo sul piano offensivo con l’attacco che al momento, con 11 gol realizzati, è il peggiore della Serie B, mentre il Pescara con 28 gol incassati ha la seconda peggior difesa.

DIRETTA PESCARA COSENZA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Cosenza non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA COSENZA

Le probabili formazioni di Pescara Cosenza, sfida che andrà in scena presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Roberto Breda con un 3-5-2: Fiorillo; Guth, Bocchetti, Scognamiglio; Bellanova, Maistro, Valdifiori, Memushaj, Jaroszynski; Ceter, Galano. Gli ospiti guidati in panchina da Andrea Occhiuzzi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Falcone; Tiritiello, Ingrosso, Legittimo; Bittante, Petrucci, Sciaudone, Vera; Baez, Carratte, Gliozzi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Pescara e Cosenza, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.15, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.30, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.40.

