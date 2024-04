DIRETTA/ Pescara Entella video streaming tv: stadio Adriatico tabù per i liguri (Serie C, 8 aprile 2024)

DIRETTA PESCARA ENTELLA: I TESTA A TESTA

Avvicinandoci alla diretta di Pescara Entella è giunto il momento di scoprire quali siano i precedenti tra queste due squadre. Si tratta di una sfida giocata a più riprese in epoca recente: tra il 2014 e il 2021 per esempio abbiamo avuto ben 10 incroci in Serie B, curiosamente i primi tre li ha vinti il Pescara ma poi ci sono stati quattro pareggi consecutivi, poi due vittorie dell’Entella e infine un altro pareggio. A proposito: in questa partita il segno X è uscito per sette volte in 15 occasioni, quasi la metà sul totale, mentre l’Entella non ha mai espugnato l’Adriatico e quelle due vittorie nel campionato cadetto sono rimaste le uniche di sempre, nel dicembre 2020 3-0 firmato Andrea Schenetti, Giuseppe De Luca e Cassio Cardoselli.

Nelle ultime sei, disputate in Serie C con doppio incrocio nel quarto turno dei playoff dello scorso anno, tre pareggi e tre vittorie del Pescara, che rappresentano le sfide più recenti; il 2-1 del maggio 2023, a segno Davide Merola e Salvatore Aloi dopo il vantaggio di Andrea Corbari e rigore sbagliato da Facundo Lescano, è la più recente in casa per il Delfino, mentre in stagione regolare bisogna tornare al dicembre 2015 in Serie B, era finita 2-0 con le marcature di Ledian Memushaj e Gianluca Lapadula per la squadra che, allenata da Massimo Oddo, avrebbe poi conquistato la promozione in Serie A. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PESCARA ENTELLA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Pescara Entella sarà trasmessa sulla piattaforma satellitare di Sky, avendo questo ultimo i diritti per i prossimi anni del campionato. In alternativa si potrà seguire il match con le medesime modalità di abbonamento e acquisto del pacchetto calcio sulla piattaforma di streaming online di NowTv.

PESCARA ENTELLA: ADRIATICI PER RISALIRE!

Sfida che potrebbe riportare i playoffs quella della diretta di Pescara Entella valida per la 35esima giornata di Serie C, che si giocherà oggi 8 aprile nel posticipo delle 20,45. Il Pescara si trova attualmente al sesto posto in classifica, ma viene da una sconfitta contro i capiclassifica Cesena per 1-0.

Dall’altra parte del campo, l’Entella si posiziona al 14º posto in classifica e cerca una reazione dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus U23 nell’ultima partita. Una vittoria in questa partita potrebbe riaprire il discorso playoffs per la squadra ligure, motivo per cui ogni punto è fondamentale per le loro ambizioni di stagione.

PESCARA ENTELLA: PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme qualche dato sulle probabili formazioni della diretta di Pescara Entella, partendo dai padroni di casa che potrebbero affidarsi a Merola, un giocatore con un dribbling ubriacante che può veramente fare la differenza contro una difesa schierata.

Per l’Entella, è probabile che Zappella salga in cattedra. Questo esterno destro fa dei suoi cross un’arma principale, mettendo in difficoltà le difese avversarie con i suoi servizi precisi in area di rigore. La sua capacità di fornire assist potrebbe essere cruciale per gli ospiti nell’ottenere gol e mettere pressione alla difesa del Pescara

PESCARA ENTELLA, LE QUOTE

Per chi desiderasse scommettere andiamo a vedere bene tutte le quote della diretta di Pescara Entella sapendo che sono prese dal sito della Sisal: il segno 1 è stato quotato a 2,2 mentre il pareggio a 2,4. La vittoria ospite invece a 2,9.

