Diretta/ Pescara Foggia (risultato 0-0) streaming video tv: squadre in campo, si gioca! (8 giugno 2023)

DIRETTA PESCARA FOGGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Pochissimi minuti al via della diretta di Pescara Foggia, si riparte dal bel pareggio per 2-2 in Puglia all’andata ma adesso mettiamo a confronto le statistiche delle due formazioni nella stagione regolare di Serie C, che aveva visto entrambe protagoniste del girone C. Terzo posto per il Pescara, con un bottino di 65 punti in classifica, frutto per gli abruzzesi di diciannove vittorie, otto pareggi e undici sconfitte, con 58 gol segnati a fronte dei 42 incassati per portare a +16 il valore della differenza reti per il Pescara.

Il Foggia dal canto suo aveva chiuso al quarto posto a quota 61 punti in classifica, frutto di diciotto vittorie, sette pareggi e tredici sconfitte naturalmente in 38 giornate che avevano costituito il campionato regolare, con 60 gol segnati e 44 al passivo che avevano portato a +16 la differenza reti dei rossoneri pugliesi. Tuttavia ora questi sono solamente numeri indicativi, perché naturalmente la verità arriverà dal campo: diamo spazio allora alla diretta di Pescara Foggia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PESCARA FOGGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv di Pescara Foggia sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando. Questo dunque significa che sarà garantita pure la diretta streaming video di Pescara Foggia, naturalmente tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI PESCARA FOGGIA SU RAI PLAY

PESCARA FOGGIA: I TESTA A TESTA

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Pescara Foggia, possiamo ricordare che questa partita vanta una buonissima tradizione, dal momento che sono trentasette i precedenti ufficiali. I numeri ci indicano una supremazia da parte del Pescara, però non molto netta perché sono sedici le vittorie per la compagine abruzzese a fronte dei quattordici successi per il Foggia. Si contano poi anche sette pareggi, l’ultimo dei quali è stato naturalmente il 2-2 in terra pugliese di appena quattro giorni fa, in occasione della partita d’andata di questa semifinale dei playoff di Serie C.

Dobbiamo poi ricordare i clamorosi verdetti delle due partite di stagione regolare, perché due vittorie in trasferta entrambe per 0-4 non succedono spesso. Il Pescara trionfò a Foggia nel match d’andata disputato il 24 settembre 2022, la risposta dei rossoneri pugliesi è arrivata altrettanto perentoria nel match disputato il 29 gennaio scorso allo stadio Adriatico. Il fattore campo davvero non sembra aiutare, il Pescara è avvisato… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PESCARA FOGGIA: ZEMAN CERCA L’IMPRESA

Pescara Foggia, in diretta giovedì 8 giugno 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valida per il ritorno delle semifinali dei play off di Serie C. Partita che promette ancora spettacolo dopo il 2-2 dell’andata, dopo il gol-lampo di Petermann il Foggia si è ritrovato sotto per le reti di Rafia e Lescano, rendendosi poi protagonista dell’ennesima rimonta di questi play off, con la rete di Bjarkason che ha rimesso tutto in parità.

Il cammino verso la finalissima per la Serie B è più che mai in bilico anche se gli abruzzesi potranno contare almeno sul fattore campo. La squadra ha ritrovato in pieno la vocazione spettacolare di Zdenek Zeman, attacco spumeggiante ma anche difesa tutt’altro che impenetrabile. Anche nella regular season le due partite quest’anno, pur con allenatori diversi in panchina rispetto a Zeman e Delio Rossi, avevano regalato fuochi d’artificio con entrambe le squadre che avevano violato il campo dell’avversaria con un perentorio 0-4.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA

Le probabili formazioni della diretta Pescara Foggia, match che andrà in scena allo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara. Per il Pescara, Delio Rossi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Plizzari; Cancellotti, Boben, Mesik, Crescenzi; Kraja, Aloi, Rafia; Merola, Cuppone, Delle Monache. Risponderà il Foggia allenato da Delio Rossi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Domingo; Kontek, Leo, Rizzo; Bjarkason, Frigerio, Petermann, Di Noia, Costa; Beretta, Peralta.

PESCARA FOGGIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pescara Foggia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida dei play off di Serie C. La vittoria del Pescara con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Foggia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.











