Diretta/ Pescara Grosseto streaming video tv: abruzzesi, riecco Zauri (Serie C)

DIRETTA PESCARA GROSSETO: PADRONI DI CASA FAVORITI

Pescara Grosseto, in diretta sabato 9 aprile 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie C. L’ultima sconfitta di Lucca è stata fatale al tecnico del Pescara, Gaetano Auteri, che ha lasciato spazio al ritorno in panchina di Luciano Zauri: l’obiettivo, oltre a consolidarsi dal quinto posto in su nelle ultime tre giornate, sarà dare tutto nei play off.

All’Adriatico arriverà un Grosseto sempre con l’acqua alla gola, i maremmani hanno pareggiato a reti bianche nell’ultimo impegno contro il Siena ed ora credono nei play out, con l’Imolese penultima lontana solo una lunghezza a quota 31 punti. All’andata Pescara corsaro a Grosseto con il punteggio di 1-2, in Serie B il 3 dicembre 2011 l’ultimo precedente in Abruzzo coi toscani vincitori per 1-2.

DIRETTA PESCARA GROSSETO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Grosseto non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA GROSSETO

Le probabili formazioni della diretta Pescara Grosseto, match che andrà in scena allo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara. Per il Pescara, Luciano Zauri schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sorrentino; Illanes, Ingrosso, Veroli; Zappella, Memushaj, Pompetti, Rasi; Rauti, Ferrari, D’Ursi. Risponderà il Grosseto allenato da Agenore Maurizi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Barosi; Siniega, Peretti, Gorelli; Raimo, Piccoli, Cretella, Bruzzo, Semeraro; Nocciolini, Arras.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pescara Grosseto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pescara con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo del Grosseto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.25.

