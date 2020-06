Diretta Pescara Juve Stabia/ Streaming video DAZN: due squadre nel limbo (Serie B)

Pescara Juve Stabia, partita che sarà diretta dal signor Amabile, è valida per la 29^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020: squadre in campo alle ore 18:00 di sabato 20 giugno presso lo stadio Adriatico, a oltre tre mesi dall’ultimo impegno. La pandemia da Coronavirus e il lungo lockdown hanno inevitabilmente contribuito a ridisegnare i rapporti di forza: classifica e livello delle singole squadre restano, ma adesso bisognerà giudicare la condizione e il modo in cui si riuscirà ad affrontare le partite a porte chiuse. Qui si gioca una sfida tra due squadre che sono sostanzialmente in un limbo: la distanza tra la possibilità di giocare i playoff e il rischio di finire nello spareggio per non retrocedere è praticamente la stessa, dunque al momento è ancora difficile stabilire quale possa essere il destino per gli adriatici, che a marzo avevano nettamente perso a Benevento, e le Vespe che tutto sommato da neopromosse stanno facendo un onesto campionato e potrebbero anche fare il salto di qualità, come dimostrato appena prima della sosta forzata dalla brillante vittoria contro lo Spezia, che era la quarta forza della Serie B. Mettiamoci dunque in attesa della diretta di Pescara Juve Stabia; nel frattempo possiamo brevemente valutare e leggere insieme le probabili formazioni, con le scelte da parte dei due allenatori.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Juve Stabia non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a intrernet.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA JUVE STABIA

Nicola Legrottaglie potrebbe disegnare la sua squadra, per Pescara Juve Stabia, con il consueto 3-5-2 e scelte simili a quelle operate al Vigorito, per quanto male sia andata la partita: Fiorillo in porta, cambi in difesa dove si rivedrà almeno uno tra Drudi e Scognamiglio – dunque panchina per Marafini – con la conferma di Bettella e Campagnaro, poi due esterni di centrocampo che saranno Masciangelo e Crecco, una zona nevralgica comandata da Alessandro Bruno con Memushaj e Clemenza da mezzali, davanti Galano e Borrelli. A sperare in una maglia da titolari sono Melegoni e Filippo Maniero, poi attenzione a Bojinov che potrebbe essere importante in questo finale di stagione.

Fabio Caserta deve invece rinunciare allo squalificato Pasquale Fazio: ne prende il posto Vitiello che sarà il terzino destro, dall’altra parte avremo Giacomo Ricci mentre i centrali a protezione di Provedel saranno Troest e Allievi. In mediana la regia di Calò, con Izco a cercare posto sulla mezzala dove Marcel Buchel e Calvano partono favoriti; allo stesso modo Bifulco contende la maglia a Di Mariano nel tridente, dove Francesco Forte e Canotto sono a loro volta insidiati da Alessandro Rossi e Karamoko Cissé. Attenzione anche alla possibilità di vedere Davide Di Gennaro, utile eventualmente come playmaker.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono gli adriatici ad avere il vantaggio del pronostico per Pescara Juve Stabia, almeno secondo le quote fornite dall’agenzia Snai: vale 2,25 volte la somma messa sul piatto il segno 1, che dovrete giocare per la vittoria casalinga del Delfino, mentre il segno 2 per il successo delle Vespe vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,50 volte quanto investito. Il pareggio, identificato dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,00 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



