DIRETTA/ Pescara Lucchese video streaming tv: cosa ci dicono le ultime sfide? (Serie C, 24 febbraio 2024)

DIRETTA PESCARA LUCCHESE: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Pescara Lucchese sta per iniziare in attesa dell’arrivo da parte del direttore di gara vi mostriamo gli ultimi 5 incontri giocati tra queste due formazioni. Le sfide sono andate in scena tra il 2007 e il 2023 con un lungo digiuno tra il 2008 e il 2020. L’ago della bilancia pende dalle parti dei rossoneri con tre successi ottenuti. Il primo successo da parte della Lucchese è datato 2 settembre 2007 con l’incredibile risultato in trasferta di 0-3. Vittoria anche nella gara di ritorno, questa volta davanti al pubblico di casa con il risultato di 2-1.

Nel 2021 si interrompono i successi dei rossoneri con uno scialbo pareggio a reti bianche, salvo poi tornare alla vittoria nella gara di ritorno grazie alle reti firmate da Visconti e Belloni. L’ultimo match giocato in ordine cronologico è stato vinto dal Pescara grazie alla doppietta del centrocampista estone Tunjov e le reti firmate da Cuppone e Accornero. (Marco Genduso)

DIRETTA PESCARA LUCCHESE VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Pescara Lucchese ci sono varie modalità e anche per tutti i gusti: ad esempio si potrà vedere su Sky previo l’acquisto dell’abbonamento Calcio. Con le stesse modalità sarà possibili seguirla anche sulla piattaforma di streaming video di NowTv.

LA PRESENTAZIONE

Si apre il sipario su quella che sarà la diretta di Pescara Lucchese, incontro valido per il 28esimo turno di Serie C che si giocherà all’ora X di oggi, 24 febbraio alle ore 16:15. Gli abruzzesi sono attualmente la sesta forza del campionato, si trova in una fase delicata della stagione, avendo subito tre sconfitte consecutive nelle ultime partite.

Passando ai toscani, la Lucchese si posiziona al 14º posto in classifica e arriva a questa partita dopo un pareggio contro la Juventus U23, una sifda che serve più ai padroni di casa per tentare di invertire il trend negativo, e che non vediamo l’ora di commentare qui con voi appena l’arbitro fischierà l’inizio.

PESCARA LUCCHESE: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamoci verso le probabili formazioni della diretta di Pescara Lucchese cercando i possibili protagonisti del match: il sostituto di Zeman, Giovanni Bucaro, confida su Cuppone come punto di riferimento in attacco. Nonostante possa sembrare insolito per una squadra guidata da Bucaro, la necessità di trovare la via del gol ha portato la punta centrale a salire le gerarchie.

La Lucchese potrebbe contare su Disanto per fornire assist e imbucate centrali verso i piedi dell’attaccante. L’esterno, oltre a essere un valido supporto nell’assistenza agli attaccanti, si distingue anche per le sue eccellenti capacità nel dribbling che mettonoa dura prova i difensori avversari.

PESCARA LUCCHESE, LE QUOTE

Vediamo ora quali sono le quote per la diretta di Pescara Lucchese affidandoci al bookmaker di Snai: il segno 1 è quotato 2,3 mentre il 2 a 2,6. Sembra il pareggio una quota ghiotta con 2,8.











