Diretta/ Pescara Lucchese streaming video tv: abruzzesi al bivio (Serie C)

DIRETTA PESCARA LUCCHESE: PARTITA DALLE MILLE INSIDIE!

Pescara Lucchese, in diretta domenica 28 novembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata di andata del campionato di Serie C. Abruzzesi al bivio dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime quattro partite disputate in campionato. Il Pescara era partito con ambizioni di ritorno immediato in Serie B ma l’ultima sconfitta in casa del Pontedera ha fatto scivolare i biancazzurro tra il sesto e l’ottavo posto in classifica, a quota 21 punti con Ancona e Lucchese.

Proprio quella Lucchese che arriva allo stadio Adriatico galvanizzata dall’ultimo successo nel derby contro il Siena e da un rendimento eccellente per una squadra ripescata tra i professionisti solo ad agosto inoltrato e che ha ritrovato immediatamente un feeling con la categoria che mancava da tempo. Al 2 settembre 2007 risale l’ultimo incrocio tra Pescara e Lucchese in Abruzzo con i toscani che vinsero con un rotondo 0-3. 2-1 per i biancazzurri in Serie B nel loro ultimo successo interno contro i rossoneri, il 12 ottobre 1997.

DIRETTA PESCARA LUCCHESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Lucchese è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA LUCCHESE

Le probabili formazioni della diretta Pescara Lucchese, match che andrà in scena all’Adriatico-Cornacchia di Pescara. Per il Pescara, Gaetano Auteri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sorrentino; Cancellotti, Ingrosso, Drudi, Nzita; Memushaj, Pompetti, Rizzo; Galano, Ferrari, De Marchi. Risponderà la Lucchese allenata da Federico Guidi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Coletta; Papini, Baldan, Bellich ; Visconti; Frigerio, Eklu, Visconti; Belloni; Semprini, Fedato.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Adriatico-Cornacchia di Pescara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pescara con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo della Lucchese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.70.



