DIRETTA/ Pescara Monopoli (risultato 0-1) video streaming tv: Pisseri salva su Merola

DIRETTA PESCARA MONOPOLI (RISULTATO LIVE 0-1): LA TRAVERSA E PISSERI SALVANO IL PARI!

Allo stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia” di Pescara è terminato proprio pochi istanti fa il primo tempo del match che questo pomeriggio mette di fronte gli abruzzesi padroni di casa e il Monopoli: un po’ a sorpresa, ma nemmeno troppo visto che chi ha più motivazioni oggi sono i pugliesi, al riposo si è andati sul parziale di 0-1 a favore dei biancoverdi grazie al bel gol realizzato di testa al 12’ da De Santis. Colpita in avvio, nel prosieguo della frazione la squadra di Zeman ha provato ad aumentare i giri del motore non trovano però lo spunto giusto se non nel finale: dopo due cartellini comminati a Viteritti, ad Hamlili al biancazzurro Mesik, al 20’ Sommariva salvava i suoi dal doppio svantaggio. Dopo che Cancellotti al 32’ rischiava il rosso nel tentativo di fermare una pericolosa ripartenza biancoverde (non sarà l’unica da parte dei pugliesi…), ecco che al minuto 35’ Merola testava i riflessi di Pisseri che con l’ausilio della traversa sventava il potente tiro dell’attaccante del Delfino. Poi, tutti al riposo: riuscirà il Pescara a risalire la china conquistando quei punti che blinderebbero il terzo posto o sarà il Monopoli a fare un importante passo in avanti nella corsa play-off? (agg. di R. G. Flore)

PESCARA MONOPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Monopoli non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Pescara Monopoli sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

POCHE EMOZIONI IN AVVIO, POI IL LAMPO DI DE SANTIS!

Allo stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia” di Pescara va in scena questo pomeriggio il penultimo atto della regular season con gli abruzzesi allenati da Zdenek Zeman che ricevono la visita del Monopoli di Giacomo Ferrari: da tempo già sicuri di un posto nei play-off i padroni di casa (che tuttavia vogliono mantenere il terzo posto) mentre a caccia di un posto al sole sono i biancoverdi ospiti. E dopo che sono trascorsi i primi 15’ di gara il punteggio è di 0-1: da segnalare in questo avvio relativamente calmo solo un cartellino giallo rimediato subito dal pugliese Giannotti per un intervento pericoloso e poi un colpo di testa alto sopra la traversa di Lescano su un bel cross scoccato dal compagno di squadra Palmiero. La risposta da parte del Monopoli è tutta invece in una conclusione di Manzari che però si perde a fondo campo; poi, dal nulla, ecco il vantaggio biancoverde al 12’. Punizione di Pinto dalla distanza e bella inzuccata di De Santis che fulmina Sommariva: gol dello 0-1 e Monopoli in vantaggio! (agg. di R. G. Flore)

IN CAMPO, SI GIOCA!

Tutto ormai è pronto per il fischio d’inizio per la diretta di Pescara Monopoli, giunti alla penultima giornata del girone C di Serie C scopriamo che cosa ci dicono le statistiche sul rendimento stagionale di abruzzesi e pugliesi. Per i padroni di casa del Pescara ci sono 59 punti in classifica, raccolti mediante diciassette vittorie, otto pareggi e undici sconfitte, con 53 gol all’attivo e invece 41 sul groppone, che portano a un bel +12 il valore della differenza reti stagionale per il Pescara.

Il Monopoli naviga in classifica a sua volta in piena zona playoff con 51 punti all’attivo, frutto di quindici vittorie, sei pareggi e quindici sconfitte, con differenza reti pari tuttavia a -2 dal momento che il Monopoli ha segnato 43 gol e ne ha incassati 45 nel corso di questo campionato. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, perché a parlare dovrà essere solamente il campo: Pescara Monopoli infatti finalmente comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PESCARA MONOPOLI, I TESTA A TESTA VERSO LA GARA

La diretta di Pescara Monopoli a suo modo scriverà una pagina di storia, perché i precedenti ufficiali della partita sono appena due ed entrambi sono stati disputati in Puglia, quindi oggi ci attende una prima volta assoluta in Abruzzo. Il riferimento va ad una partita di Coppa Italia del 1987 vinta per 1-4 dal Pescara, che poi ha espugnato il campo del Monopoli con il risultato stavolta di 1-2 anche domenica 11 dicembre scorso, in occasione della partita d’andata di questo campionato.

Se la storia non ci può dire altro, allora ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per un altro tipo di testa a testa che metta a confronto Pescara e Monopoli in vista della partita di oggi pomeriggio. I numeri ci dicono che la rosa del Pescara vale complessivamente ben 9,38 milioni di euro, pari a 335.000 euro di media per ogni singolo giocatore della società abruzzese. Il Monopoli invece ha un valore economico globale di 4,75 milioni di euro esatti e quindi la media per ogni giocatore della rosa dei pugliesi arriva a 190.000 euro, con una differenza che rileviamo significativa, ma chissà se inciderà anche sui pronostici sulla partita. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PESCARA MONOPOLI: ZEMAN FAVORITO!

Pescara Monopoli, in diretta alle ore 17.30 di domenica 16 aprile 2023 allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia di Pescara, è una gara valida per la 37° giornata del girone C di Serie C. Di fronte due squadre in zona playoff, ma con una sostanziale differenza: il Delfino è già qualificato, mentre il Monopoli non ha la matematica certezza.

Il Pescara di Zdenek Zeman è terzo in classifica con 59 punti, frutto di diciassette vittorie, otto pareggi e undici sconfitte. I biancazzurri nell’ultimo turno sono stati sconfitti 3-0 dal Taranto. Il Monopoli, invece, è settimo a quota 51 punti, raccolti grazie a quindici vittorie, sei pareggi e quindici sconfitte. Due successi di fila per i biancoverdi: 3-1 contro il Latina e 1-2 contro il Potenza.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA MONOPOLI

Qualche nodo da sciogliere per gli allenatori di Pescara e Monopoli, andiamo a disvelare le probabili formazioni del match. Partiamo dai padroni di casa, Zeman opta per il 4-3-3: Sommariva, Cancellotti, Pellacani, Mesik, Crescenzi, Rafia, Palmiero, Kraja, Merola, Lescano, Kolaj. Passiamo adesso ai biancoverdi, schierati con il 4-2-3-1: Vettorel, Viteritti, Mule, Bizzotto, Radicchio, Vassallo, De Risio, Manzari, Rolando, Bussaglia, Fella.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Pescara avanti sul Monopoli secondo gli esperti di scommesse. Andiamo a snocciolare le quote della sfida grazie a Goldbet: la vittoria del Pescara è a 1,85, il pareggio è a 3,35, mentre il successo del Monopoli paga 3,60 volte la posta. Equilibrio nelle scommesse sul numero di reti: Over 2,5 a 1,77 e Under 2,5 a 1,83. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,70 e 2,01.











