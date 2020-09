Diretta/ Pescara Notaresco (Coppa Italia): streaming video tv, abruzzesi mina vagante

DIRETTA PESCARA NOTARESCO: TUTTO FACILE PER GLI ABRUZZESI?

Pescara Notaresco viene diretta dal signor Di Martino e si disputerà alle 15.30 di mercoledì 30 settembre per il secondo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia 2020-2021. Gli abruzzesi sono ripartiti con quello che è un vero e proprio nuovo ciclo sotto la guida di Massimo Oddo, a caccia di riscatto dopo la delusione della retrocessione sulla panchina del Perugia, ma che a Pescara ha lasciato ottimi ricordi. La stagione dei biancazzurri è partita con un pari a reti bianche in casa contro il Chievo, discrete indicazioni per Oddo che ora in Coppa Italia dovrà vedersela con la grande sorpresa del primo turno della competizione. Il Notaresco infatti ha eliminato ai tempi supplementari il Catania e si è guadagnato questo derby abruzzese, considerando che il club fa parte della provincia di Teramo. Ottimo anche l’inizio del campionato di Serie D con la vittoria in rimonta sul campo del Pineto, 1-2 con reti decisive messe a segno da Cancelli e da Ribeiro Dos Santos.

DIRETTA PESCARA NOTARESCO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA COPPA ITALIA

La diretta tv di Pescara Notaresco non sarà disponibile sui canali in chiaro o sul satellite, né ci sarà la possibilità di seguire l’incontro in diretta streaming video via internet. Si potrà però seguire l’incontro con aggiornamenti in tempo reale sui siti ufficiali e sui profili social, come quelli su Facebook e su Twitter, dei due rispettivi club.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA NOTARESCO

Le probabili formazioni di Pescara Notaresco, sfida in programma allo stadio Adriatico-Cornacchia e valevole per il secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Il Pescara sarà schierato dal tecnico Massimo Oddo con un 4-3-2-1: Fiorillo; Bellanova, Drudi, Scogamiglio, Masciangelo; Busellato, Valdifiori, Omeonga; Galano, Riccardi; Ceter. 4-3-3 per il Notaresco di Epifani con questo undici titolare schierato dal 1′: Shiba, Bianciardi, Colombatti, Speranza, Marchionni, Frulla, Dos Santos, Banegas, Lattarulo, Blando, Gallo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Pescara Notaresco, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 1,23 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 9,25 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 6,25 volte la vostra giocata.



