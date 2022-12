Diretta/ Pescara Picerno streaming video tv: abruzzesi oltre la crisi (Serie C)

DIRETTA PESCARA PICERNO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Pescara Picerno, in diretta domenica 18 dicembre 2022 alle ore 12.30 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valida per la 19^ giornata del campionato di Serie C. Abruzzesi oltre la crisi, dopo 3 sconfitte consecutive il Pescara è riuscito a rialzare la testa vincendo sul campo del Monopoli e consolidando almeno il terzo posto, anche se si sono allungate le distanze dal vertice, col Catanzaro capolista lontano ora 10 punti e il Crotone secondo a 4 punti di distanza.

DIRETTA/ Monopoli Pescara (risultato finale 1-2): Vassallo accorcia inutilmente

Il Picerno dalla sua sta vivendo il momento migliore della sua stagione, quella contro la Virtus Francavilla è stata la terza vittoria consecutiva dei lucani che hanno agganciato a quota 27 punti al settimo posto l’Audace Cerignola e inserendosi prepotentemente in zona play off. Picerno comunque in serie positiva in campionato da 7 partite consecutive, una striscia fatta di 5 vittorie e 2 pareggi.

DIRETTA/ Picerno Virtus Francavilla (risultato finale 2-1): accorcia Macca

PESCARA PICERNO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Picerno non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Pescara Taranto (risultato finale 0-2) streaming video: la chiude Tommasini

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA PICERNO

Le probabili formazioni della diretta Pescara Picerno, match che andrà in scena allo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara. Per il Pescara, Alberto Colombo schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Plizzari, Cancellotti, Brosco, Boben, Crescenzi, Kraja, Palmiero, Mora, Delle Monache, Lescano, Tupta. Risponderà il Picerno allenato da Emilio Longo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Albertazzi; Novella, Garcia Rodriguez, De Franco, Guerra; Kouda, Dettori, Pitarresi; Golfo, Santarcangelo, Esposito.

PESCARA PICERNO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pescara Picerno, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Pescara con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Picerno abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA