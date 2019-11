Diretta Pescara Pisa/ Streaming video DAZN: abruzzesi in cerca di conferme (Serie B)

Pescara Pisa, diretta da Sozza, si gioca sabato 2 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia; sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata di Serie B. Dopo il turno infrasettimanale gli abruzzesi tornano allo stadio Adriatico dopo l’esaltante successo interno ottenuto contro il Benevento, una vittoria che ha confermato quanto la squadra allenata da Luciano Zauri sia imprevedibile in questo avvio di stagione. Sicuramente competitivo per puntare ad un posto nei play off, è difficile capire se qualcosa di più potrà arrivare. Il Pisa nell’ultima trasferta è caduto nel sempre sentito derby contro il Livorno, in generale i nerazzurri non riescono ad essere brillanti come ad inizio stagione ma anche nel caso dei toscani l’importante è la continuità, riuscire a essere costanti dopo le prove migliori, qualità mancata nelle ultime uscite.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Pescara Pisa non sarà trasmessa in tv sui canali in chiaro o a pagamento del digitale terrestre, né sul satellite. L’esclusiva sarà disponibile in diretta streaming video via internet su DAZN, collegandosi sul sito dazn.it con l’ausilio di un pc, oppure sull’applicazione DAZN tramite smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA PISA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Pescara Pisa, sabato 2 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia, sfida valevole per l’undicesima giornata di Serie B. Il Pescara allenato da Luciano Zauri scenderà in campo con un 4-3-1-2 schierato con: Fiorillo; Scognamiglio, Campagnaro, Drudi; Masciangelo, Machin, Memushaj, Busellato, Maniero, Galano, Brunori. Risponderà il Pisa guidata in panchina da Luca D’Angelo con un 3-5-2: Gori, Aya, Benedetti, Varnier, Belli, Marin, Gucher, De Vitis, Verna, Masucci, Marconi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della sfida per l’agenzia di scommesse Snai vedono il Pescara favorito sul Pisa. Quota per il segno ‘1’ fissata a 2.00, eventuale pareggio quotata 3.75 mentre la quota per il segno ‘2’ viene proposta a 3.50. Le quote per i gol realizzati complessivamente nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 1.55 e l’under 2.5 quotato 2.50.



