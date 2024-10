DIRETTA PESCARA PONTEDERA, TRASFERTA OSTICA

Una partita difficile per gli ospiti che faranno visita alla capolista. La diretta Pescara Pontedera vede infatti la squadra toscana sfida la squadra prima in classifica in questa sfida che si disputerà mercoledì 30 ottobre 2024 alle ore 20:45. Il Pescara sta dominando questo campionato con tre punti di vantaggio dalla seconda nonostante due gare da recuperare. Il Delfino in striscia positiva di vittorie da cinque giornate consecutive avendo battuto Entella, Carpi, Ascoli, Spal e Lucchese.

Più complicata la situazione in casa Pontedera che dopo aver perso consecutivamente conto Campobasso, Carpi e Torres, è riuscita leggermente a riprendersi ottenendo una vittoria importante a Gubbio e un pareggio con l’Entella.

DIRETTA PESCARA PONTEDERA, COME SEGUIRLA IN STREAMING VIDEO TV

Per quanto riguarda dove vedere la diretta Pescara Pontedera, l’unica soluzione è quella di avere un abbonamento Sky. Dunque vien da sé che per seguire la diretta streaming bisognerà affidarsi solo a Sky Go, l’app di Sky scaricabile su smartphone, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI PESCARA PONTEDERA

Adesso guardiamo insieme quelle che sono le probabili formazioni Pescara Pontedera. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-3-3 formato da Plizzari in porta, difesa a quattro con Staver, Pellacani, Brosco e Crialese più il centrocampo organizzato con De Marco, Squizzato e Dagasso. Davanti Merola, Tonin e Cangiano.

Il Pontedera replica con il modulo 3-5-2. Tra i pali Tantalocchi; Cerretti, Espeche, Guidi; Perretta, Pietra, Ladinetti, Sala, Ambrosini; Ianesi, Corona. Allenatore: Menichini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PESCARA PONTEDERA

Ora osserviamo le quote per le scommesse della diretta Pescara Pontedera. Il Delfino approccia a questa partita da favorito assoluto poiché l’1 è quotato 1.35 contro il 2 fisso che vale ben sette volte la posta in palio. Il pareggio invece è a 4.60.

