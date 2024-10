DIRETTA LUCCHESE PESCARA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Arrivano le statistiche della diretta di Lucchese Pescara, ultimo match di questa giornata del girone B di Serie C, match che mette di fronte due squadre con dei principi tattici molto simili e questo lo si nota subito dai dossier ricolmi di dati che abbiamo a nostra disposizione. La Lucchese cosi come il Pescara difende con un blocco basso cercando soprattutto il possesso palla e le fitte reti di passaggi, parliamo di 350 quelli completati dai toscani e 400 quelli del delfino.

Quindi si nota come la Lucchese preveda un accenno di pressing per a differenza del Pescara che invece vuole recuperare palla solamente quando gli avversari cominciano ad affacciarsi sulla trequarti di loro competenza. Il Pescara però entra poco in area quando attacca infatti se escludiamo i corner abbiamo solol’1,3 di uomini che entrano nel rettangolo dove il portiere può prendere il pallone con le mani. (agg. Gianmarco Mannara)

COME VEDERE LA DIRETTA LUCCHESE PESCARA IN STREAMING VIDEO TV

Come sempre la diretta tv di Lucchese Pescara sarà garantita dalla televisione satellitare, che per questa stagione è diventata di fatto la casa della Serie C: il match del Porta Elisa dunque è un appuntamento riservato agli abbonati, che potranno seguirlo anche con il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go ricordando anche l’alternativa, sempre per la mobilità, con la piattaforma Now Tv e anche in questo caso solo avendo sottoscritto un abbonamento.

LUCCHESE PESCARA: IL DELFINO PER ALLUNGARE!

La diretta Lucchese Pescara ci fa compagnia alle ore 19:30 di domenica 27 ottobre, allo stadio Porta Elisa si gioca per l’undicesima giornata nel girone B di Serie C 2024-2025 e abbiamo in campo la capolista, reduce da quattro vittorie consecutive e che, anche con un match da recuperare, spera di prendersi un ulteriore vantaggio sul terzetto che insegue, composto da Ternana, Arezzo e Torres. Un Pescara che a differenza delle passate stagioni sta facendo benissimo, è ancora imbattuto e ha subito appena 6 gol: segna poco ma è parecchio cinico, come ha dimostrato anche ultimamente, e questa potrebbe davvero essere una bella occasione.

La Lucchese dal canto suo era partita con il vento in poppa, ma ha rallentato parecchio: nelle ultime due partite, entrambe pareggiate, non ha mai segnato, non vince da fine settembre e ha ottenuto appena 4 punti nelle cinque gare più recenti, tuttavia resta con la possibilità concreta di prendersi un posto nei playoff. Aspettando adesso che la diretta Lucchese Pescara prenda il via, proviamo a fare qualche rapida incursione nelle scelte che saranno operate dai due allenatori qui sul terreno di gioco del Porta Elisa, prendendoci del tempo per leggere le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE PESCARA

Nella diretta Lucchese Pescara Giorgio Gorgone deve rinunciare a Sasanelli, che avrebbe giocato una partia speciale, e Quirini: dunque non cambia l’assetto avanzato con Magnaghi che è in ballottaggio con Saporiti e Costantino per una maglia, a centrocampo invece il posto a destra se lo prenderà uno tra Gemignani (più difensivo) e Babacar Ndiaye, sull’altro versante spazio a Visconti con Catanese, Tumbarello e Welbeck in vantaggio su Djibril nel settore nevralgico, difesa poi con Frison, Dumbravanu e Fazzi che proteggeranno il portiere Palmisani.

Silvio Baldini punta ovviamente sul 4-3-3 per la diretta Lucchese Pescara: Bentivegna e Cangiano rischiano sulla pressione di Merola e Ferraris, quest’ultimo principale realizzatore della squadra, nel tridente completato dal centravanti Vergani, poi avremo un centrocampo comandato da Squizzato con la collaborazione delle due mezzali Dagasso e Tunjov, i due terzini dovrebbero essere Pierozzi e Criaelese ma a sinistra avanza la sua candidatura Moruzzi. I centrali che si piazzano davanti al portiere Plizzari sono invece Pellacani e Brosco.

LUCCHESE PESCARA: QUOTE E PRONOSTICO

Primo in classifica e favorito secondo le quote che l’agenzia Snai ha fornito per la diretta Lucchese Pescara, il Delfino vi farebbe guadagnare una somma pari a 2,35 volte la posta in palio con la sua vittoria, regolata dal segno 2, mentre il segno 1 che identifica il successo della Lucchese porta in dote una vincita che ammonta a 2,90 volte quanto avrete pensato di mettere sul tavolo. Infine il segno X, sul quale dovrete puntare per il pareggio, con questo bookmaker ha un valore corrispondente a 3,05 volte la vostra giocata.